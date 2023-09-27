Засуджений у справі 13 січня громадянин України просить звільнити його від відповідальності

Заочно засуджений у справі 13 січня 1991 року громадянин України Олександр Радкевич просить звільнити його від кримінальної відповідальності.
Радкевич, який раніше служив у радянській армії, наразі воює на боці України проти Росії, яка напала на його країну, і стверджує, що служба в армії не дає йому змоги бути присутнім на суді в Литві.
"Він вважає, що діяння втратило свою небезпеку", - сказав BNS Арвідас Верпечінскас, адвокат, який представляє інтереси Радкевича в Литві. Адвоката призначила засудженому Литовська держава.
Адвокат не мав можливості поспілкуватися зі своїм підзахисним і повідомив BNS, що раніше спілкувався тільки з адвокатами Радкевича з Києва.
Скаргу громадянина України буде розглянуто в середу колегією Верховного суду Литви у складі трьох суддів.
Радкевич говорив Апеляційному суду Литви, що визнає свою провину, і вже в цьому суді просив виправдати його або хоча б пом'якшити покарання.
Минулого року Апеляційний суд пом'якшив вирок Радкевичу до півтора року позбавлення волі замість належних чотирьох років. Після винесення вердикту Апеляційним судом вирок набув законної сили.
Суд включив до вироку понад п'ять місяців, проведених в ув'язненні в Греції - з вересня 2021 року до лютого 2022 року, тож фактично Радкевич має відбути трохи більш ніж рік.
На момент січневих подій 1991 року Радкевичу було 23 роки.
У справі від 13 січня його визнали винним і засудили за п'ятьма статтями Кримінального кодексу, які передбачають відповідальність за заборонене міжнародним правом поводження з людьми, убивство, заподіяння каліцтв, катування або інше нелюдське поводження з особами, які перебувають під захистом міжнародного гуманітарного права, або порушення захисту їхнього майна, а також за заборонений акт агресії та застосування заборонених воєнних засобів.
Громадянина України було заарештовано в Греції восени 2021 року на підставі литовського ордера на арешт, однак Верховний суд країни ухвалив рішення про відмову в його екстрадиції до Литви.