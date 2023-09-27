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Засуджений у справі 13 січня громадянин України просить звільнити його від відповідальності

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BNS 2023.09.27 08:21
Січневі події у Вільнюсі у січні 1991 року. Ілюстративно
Січневі події у Вільнюсі у січні 1991 року. Ілюстративно / фото П. Лілейкіса

Заочно засуджений у справі 13 січня 1991 року громадянин України Олександр Радкевич просить звільнити його від кримінальної відповідальності.  

Радкевич, який раніше служив у радянській армії, наразі воює на боці України проти Росії, яка напала на його країну, і стверджує, що служба в армії не дає йому змоги бути присутнім на суді в Литві.

"Він вважає, що діяння втратило свою небезпеку", - сказав BNS Арвідас Верпечінскас, адвокат, який представляє інтереси Радкевича в Литві. Адвоката призначила засудженому Литовська держава.

Адвокат не мав можливості поспілкуватися зі своїм підзахисним і повідомив BNS, що раніше спілкувався тільки з адвокатами Радкевича з Києва.

Скаргу громадянина України буде розглянуто в середу колегією Верховного суду Литви у складі трьох суддів.

Радкевич говорив Апеляційному суду Литви, що визнає свою провину, і вже в цьому суді просив виправдати його або хоча б пом'якшити покарання.

Минулого року Апеляційний суд пом'якшив вирок Радкевичу до півтора року позбавлення волі замість належних чотирьох років. Після винесення вердикту Апеляційним судом вирок набув законної сили.

Січневі події у Вільнюсі у січні 1991 року. Ілюстративно
Січневі події у Вільнюсі у січні 1991 року. Ілюстративно / фото П. Лілейкіса

Суд включив до вироку понад п'ять місяців, проведених в ув'язненні в Греції - з вересня 2021 року до лютого 2022 року, тож фактично Радкевич має відбути трохи більш ніж рік.

На момент січневих подій 1991 року Радкевичу було 23 роки.

У справі від 13 січня його визнали винним і засудили за п'ятьма статтями Кримінального кодексу, які передбачають відповідальність за заборонене міжнародним правом поводження з людьми, убивство, заподіяння каліцтв, катування або інше нелюдське поводження з особами, які перебувають під захистом міжнародного гуманітарного права, або порушення захисту їхнього майна, а також за заборонений акт агресії та застосування заборонених воєнних засобів.

Громадянина України було заарештовано в Греції восени 2021 року на підставі литовського ордера на арешт, однак Верховний суд країни ухвалив рішення про відмову в його екстрадиції до Литви.

Січневі події у Вільнюсі у січні 1991 року. Ілюстративно
Січневі події у Вільнюсі у січні 1991 року. Ілюстративно
# Країни Балтії# Україна
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