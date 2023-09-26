LRT з Бучі. "Добрі серця допомагають нам" - місто, що повільно оговтується від російського кошмару

Зруйноване місто Буча та інші передмістя Києва повільно відроджуються. У перші тижні війни російська спроба прориву до столиці була зупинена, а відступаючі росіяни руйнували все на своєму шляху. Хоча передмістя Києва повільно відбудовуються, мешканці кажуть, що ніколи не забудуть ран війни.

33-денний кошмар

Окупаційні російські війська провели в Бучі 33 дні. За цей час вони вчинили масові вбивства, обстріли та руйнування будинків. Українським захисникам вдалося витіснити окупантів з колись мирного і красивого передмістя Києва, тим самим запобігши вторгненню у столицю.

Після українського наступу і контрнаступу Буча, як і інші навколишні передмістя, була повністю звільнена. Згодом розпочалися відновлювальні роботи, які фінансуються багатьма країнами.

У Бучі виняткова історія пов'язана з одним багатоквартирним будинком. Російські окупаційні війська проводили розстріли, стріляли по стінах і спалювали квартири. Російські солдати вбили не одну людину на очах у мешканців, просто щоб показати, що якщо решта мешканців не підкоряться їм, їх спіткає така ж доля. Це новий порядок. Сьогодні об'єкти, залишені злочинцями, виставлені на показ - як нагадування і біль.

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Юрій перебував у Бучі до останнього гуманітарного коридору в середині березня минулого року - останньою краплею стали удари російських вертольотів по його будинку. Тоді він з родиною зібрав свої речі і вирішив пішки дійти до мерії, де стояли гуманітарні автобуси. Але дорога була заблокована окупантами.

"Ми думали, що проскочимо, бо вони були зайняті - ремонтували свій БТР. Тоді ми кинулися до муніципалітету, щоб евакуюватися. Зібралося близько тисячі мешканців, але виявилося, що точка евакуації - тенісні корти за 1,5 км. Всі завантажилися речами і поїхали туди так швидко, як тільки могли, але врешті-решт нас обстріляли. Нам довелося знову повертатися до муніципалітету", - розповідає Юрій, який пережив події в Бучі.

Інший знайомий українець, який живе в тому ж дворі, досі неохоче розповідає про пережиті жахи.

"Ми не могли вийти з будинку. Це було жахливо - вибухи, постріли і все інше. Пізніше, якось дуже несподівано, у мешканців з'явилася можливість, і ми всі поїхали до Києва на машинах. Ми проїхали три блокпости і опинилися на підконтрольній нам території", - розповідає мешканець Бучі.

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Допомога все ще потрібна

За словами голови міської ради Бучі, сьогодні місто потроху відновлюється. Відбудовуються та ремонтуються будинки. Литовці будують у Бучі сучасну школу, а символи російської війни стали частиною виставки, адже те, що сталося, ніколи не забудеться.

"Хочу сказати, що і під час окупації, і після неї ми отримали велику допомогу від муніципалітету Паланги та інших партнерів. Я хочу подякувати багатьом людям, тому що допомога продовжується і, безумовно, буде потрібна", - розповідає Васіліс Олексюкас, голова муніципальної ради Бучі.

/ LRT stop kadras

Інші мешканці також кажуть, що вдячні за те, що Буча була відбудована так швидко і що жителі змогли повернутися.

"Дуже приємно, що нам допомогли. Ми дуже вдячні. Насправді, ми дуже вдячні всім сторонам. Дуже вдячні. Без допомоги ми б не змогли. Ми б програли", - сказали люди похилого віку, як тільки почули, що журналісти з Литви.

Буча / AP nuotr.

Буча, Ірпінь, Бородянка, Гостомель та багато інших населених пунктів під Києвом потроху стають на ноги. І хоча росіян тут немає вже більше року, багато будинків все ще напівзруйновані і не відбудовані. Зокрема, на Бородянці досі багато зруйнованих багатоквартирних будинків, які щодня нагадують про звірства росіян. Туди ніхто не ходить, хоча потрапити всередину легко - невідомо, які небезпечні сюрпризи могли залишити по собі відступаючі окупанти.