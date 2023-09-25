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Новини2023.09.25 15:55

Північні та Балтійські країни засудили в ООН порушення Росією прав людини в Україні

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BNS 2023.09.25 15:55
Засідання Генеральної асамблеї ООН, фото ілюстративне
Засідання Генеральної асамблеї ООН, фото ілюстративне / Радіо Свобода

Північні та Балтійські країни засудили в Раді з прав людини Організації Об'єднаних Націй (ООН) порушення Росією прав людини в Україні, повідомило в понеділок литовське Міністерство закордонних справ (МЗС).

"Незаконна передача Росією українських дітей у Росію, на окуповані території та в Білорусь може розглядатися як воєнний злочин", - заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, який зачитав заяву від імені Північних і Балтійських країн (NB8).

Незалежна міжнародна комісія з розслідування подій в Україні представила в понеділок Раді з прав людини ООН інформацію про широкомасштабні порушення прав людини внаслідок війни Росії проти України.

У доповіді, зачитаній Ландсбергісом від імені Північних і Балтійських країн (NB8), засуджуються наслідки 19-місячної агресії Росії проти України з точки зору прав людини.

У спільній заяві Литви, Латвії, Естонії, Данії, Швеції, Фінляндії, Норвегії та Ісландії висловлюють занепокоєння щодо триваючих і навмисних катувань, убивств, сексуального насильства та руйнування життєво важливої цивільної інфраструктури в Україні.

Як повідомляє МЗС, у заяві восьми Північних і Балтійських країн наголошується на необхідності забезпечити притягнення до відповідальності за всі порушення міжнародного права, скоєні Росією, включно із систематичним переміщенням дітей.

У Раді з прав людини Північні та Балтійські країни також висловили підтримку реєстру Ради Європи про збитки, завдані російським вторгненням в Україну, який сприятиме забезпеченню фінансової відповідальності Росії.

Незалежна міжнародна комісія з розслідування була заснована Радою з прав людини 4 березня 2022 року для розслідування всіх порушень прав людини і міжнародного гуманітарного права, спричинених агресією Росії проти України, і регулярно представляє зібрані дані Раді з прав людини.

Наразі Литва є повноправною членкинею Ради ООН з прав людини, обраною до її складу восени 2021 року, і виконуватиме свої повноваження до кінця 2024 року.

# Країни Балтії# Україна
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