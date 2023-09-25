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Танки "Абрамс" вже в Україні, - Володимир Зеленський

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BNS 2023.09.25 15:47
Американські танки Abrams (асоціативне фото)
Американські танки Abrams (асоціативне фото) / AP nuotr.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив у понеділок, що американські танки Abrams вже знаходяться в його країні і що вони посилять сили, які ведуть контрнаступ проти російської армії.

У червні Україна оголосила, що буде прагнути відвоювати свої землі у російських військ у контрнаступі, після формування штурмових батальйонів і отримання частини озброєння, обіцяного західними країнами.

"Хороші новини від міністра Умєрова. "Абрамси" вже в Україні і готуються до посилення наших бригад. Я вдячний нашим союзникам за дотримання домовленостей! Шукаємо нові контракти та розширюємо географію поставок", - написав президент України у соціальній мережі Telegram, посилаючись на міністра оборони Рустема Умєрова.

Володимир Зеленський не уточнив, скільки танків вже прибуло до його країни і скільки часу знадобиться, щоб відправити їх на передову.

Вашингтон пообіцяв Києву тридцять танків на початку цього року. Це частина з понад 43 мільярдів доларів (40,4 мільярда євро) допомоги у сфері безпеки, яку Сполучені Штати пообіцяли надати Україні за останні півтора роки.

Високопоставлений американський військовий чиновник заявив раніше, що перші танки будуть відправлені найближчими днями, а весь процес буде завершений протягом декількох тижнів.

Рішення надати Україні танки "Абрамс" знаменує собою повну зміну позиції США, оскільки в минулому американські оборонні чиновники неодноразово заявляли, що складність цих танків робить їх непридатними для українських Збройних Сил.

# Україна
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