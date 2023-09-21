20-21 вересня 2023 року у Вільнюсі відбувся TAIEX Workshop щодо підтримки та захисту свідків та жертв російської агресії проти України, який був організований у співпраці Генеральною прокуратури України та Генеральною прокуратурою Литовської Республіки.

Метою воркшопу було сприяння створенню повноцінної системи підтримки та координації потерпілих і свідків, підвищення ефективності розслідування міжнародних злочинів, вчинених Російською Федерацією.

TAIEX Workshop у Вільнюсі: за участі представників Генпрокуратури України говорили про захист свідків та жертв російської агресії / фото: Катерина Латиш

Організатори і учасники заходу також ставили за мету забезпечення гармонізації українського законодавства із законодавством Європейського Союзу, зокрема щодо мінімальних стандартів прав, підтримки та захисту потерпілих і свідків на шляху європейської інтеграції України.

TAIEX Workshop у Вільнюсі: за участі представників Генпрокуратури України говорили про захист свідків та жертв російської агресії / фото: Катерина Латиш

У роботі воркшопу взяли участь працівники Генеральної прокуратури України та регіональних прокуратур, а також співробітники нещодавно утвореного у складі Офісу Генпрокурора Координаційного центру підтримки потерпілих та свідків.

TAIEX Workshop у Вільнюсі: за участі представників Генпрокуратури України говорили про захист свідків та жертв російської агресії / фото: Катерина Латиш

Експерти з Литовської Республіки, Швеції та Хорватії поділилися успішними практиками своїх країн у правовому забезпеченні та реалізації європейських стандартів захисту та підтримки жертв та свідків, у тому числі неповнолітніх.