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TAIEX Workshop у Вільнюсі: за участі представників Генпрокуратури України говорили про захист свідків та жертв російської агресії
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TAIEX Workshop у Вільнюсі: за участі представників Генпрокуратури України говорили про захист свідків та жертв російської агресії

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Новини2023.09.21 17:41

TAIEX Workshop у Вільнюсі: за участі представників Генпрокуратури України говорили про захист свідків та жертв російської агресії

LRT.lt
LRT.lt 2023.09.21 17:41
TAIEX Workshop у Вільнюсі: за участі представників Генпрокуратури України говорили про захист свідків та жертв російської агресії
TAIEX Workshop у Вільнюсі: за участі представників Генпрокуратури України говорили про захист свідків та жертв російської агресії / фото: Катерина Латиш

20-21 вересня 2023 року у Вільнюсі відбувся TAIEX Workshop щодо підтримки та захисту свідків та жертв російської агресії проти України, який був організований у співпраці Генеральною прокуратури України та Генеральною прокуратурою Литовської Республіки.

Метою воркшопу було сприяння створенню повноцінної системи підтримки та координації потерпілих і свідків, підвищення ефективності розслідування міжнародних злочинів, вчинених Російською Федерацією.

TAIEX Workshop у Вільнюсі: за участі представників Генпрокуратури України говорили про захист свідків та жертв російської агресії
TAIEX Workshop у Вільнюсі: за участі представників Генпрокуратури України говорили про захист свідків та жертв російської агресії / фото: Катерина Латиш

Організатори і учасники заходу також ставили за мету забезпечення гармонізації українського законодавства із законодавством Європейського Союзу, зокрема щодо мінімальних стандартів прав, підтримки та захисту потерпілих і свідків на шляху європейської інтеграції України.

TAIEX Workshop у Вільнюсі: за участі представників Генпрокуратури України говорили про захист свідків та жертв російської агресії
TAIEX Workshop у Вільнюсі: за участі представників Генпрокуратури України говорили про захист свідків та жертв російської агресії / фото: Катерина Латиш

У роботі воркшопу взяли участь працівники Генеральної прокуратури України та регіональних прокуратур, а також співробітники нещодавно утвореного у складі Офісу Генпрокурора Координаційного центру підтримки потерпілих та свідків.

TAIEX Workshop у Вільнюсі: за участі представників Генпрокуратури України говорили про захист свідків та жертв російської агресії
TAIEX Workshop у Вільнюсі: за участі представників Генпрокуратури України говорили про захист свідків та жертв російської агресії / фото: Катерина Латиш

Експерти з Литовської Республіки, Швеції та Хорватії поділилися успішними практиками своїх країн у правовому забезпеченні та реалізації європейських стандартів захисту та підтримки жертв та свідків, у тому числі неповнолітніх.

TAIEX Workshop у Вільнюсі: за участі представників Генпрокуратури України говорили про захист свідків та жертв російської агресії
TAIEX Workshop у Вільнюсі: за участі представників Генпрокуратури України говорили про захист свідків та жертв російської агресії
TAIEX Workshop у Вільнюсі: за участі представників Генпрокуратури України говорили про захист свідків та жертв російської агресії
TAIEX Workshop у Вільнюсі: за участі представників Генпрокуратури України говорили про захист свідків та жертв російської агресії
TAIEX Workshop у Вільнюсі: за участі представників Генпрокуратури України говорили про захист свідків та жертв російської агресії
TAIEX Workshop у Вільнюсі: за участі представників Генпрокуратури України говорили про захист свідків та жертв російської агресії
# Країни Балтії# Україна# Росія# Українці в Литві
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