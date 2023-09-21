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Анушаускас: "Польща не вагається в допомозі Україні, слова прем'єра - спотворені"

B LRT.lt
BNS, LRT.lt 2023.09.21 13:26
Арвідас Анушаускас
Арвідас Анушаускас / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

Литовський міністр оборони Арвідас Анушаускас заявив, що позиція Варшави щодо підтримки України непохитна, а ЗМІ викривили заяви прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького щодо припинення поставок зброї Києву.

"Я не буду коментувати слова, вирвані з контексту, тим паче, що вони звучать зовсім по-іншому. Друге - я вчора зустрічався з їхнім міністром оборони, ми щойно говорили про підтримку України, формат Рамштайна, коаліції, постачання, це абсолютно протилежні речі", - заявив Арвідас Анушаускас журналістам у Сеймі в четвер.

Він заявив, що публічні заяви Моравецького були представлені неточно.

"Ви повторюєте слова, вирвані з контексту, які зовсім інші - самі прочитаєте і дізнаєтеся, ви навіть відмінки різні поставили", - заявив міністр.

Суперечки між Польщею та Україною розгорілися після того, як Варшава продовжила заборону на імпорт української сільгосппродукції, незважаючи на те, що Євросоюз зняв власні обмеження.

На тлі загострення розбіжностей між Варшавою і Києвом Моравецький заявив у середу, що Польща більше не постачає зброю Україні, оскільки вона сама прагне озброїтися.

# Країни Балтії# Україна# Польща
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