"Нанесення ударів Азербайджаном може бути хірургічною операцією, після якої Росія піде з південного Кавказу", - український політолог

У вівторок 19 вересня Азербайджан заявив, що розпочав антитерористичну операцію у Нагірному Карабасі. Баку вимагає повного виведення вірменських військ зі спірної території як умови укладання мирної угоди. Єреван у свою чергу заперечив присутність вірменських військ у населеному вірменами регіоні Нагірного Карабаху. Вірменія також звинуватила Азербайджан у розв'язанні широкомасштабної агресії проти сепаратистського регіону і заявила, що Баку намагається провести там етнічні чистки.

Азербайджан у свою чергу запевнив, що захистить етнічне вірменське населення Нагірного Карабаху, розпочавши військову операцію в сепаратистському регіоні.

"Права і безпека вірменського цивільного населення в Карабаському регіоні Азербайджану будуть забезпечені відповідно до Конституції Азербайджану і міжнародних зобов'язань", - написав у соціальних мережах Хікмет Гаджієв, радник президента Азербайджану з питань зовнішньої політики, і закликав вірменські сили розійтися і роззброїтися.

Вірменські сепаратисти повідомили у вівторок, що в Нагірному Карабасі вже загинули двоє цивільних і більше двох десятків отримали поранення.

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян говорив по телефону з держсекретарем США Ентоні Блінкеном і президентом Франції Еммануелем Макроном про військові операції Азербайджану в Нагірному Карабасі.

Вищі посадовці Європейського Союзу закликали владу Азербайджану припинити "антитерористичні заходи локального характеру" у Нагірному Карабасі / Фото: Marut Vanyan/UGC/AFP

Глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс закликав Азербайджан припинити вогонь і почати переговори з вірменами Нагірного Карабаху.

Оскільки ці події відбуваються на тлі широкомасштабної війни Росії проти України, а також після заяв керівництва Вірменії про зраду Росією її інтересів на тлі вірмено-американських навчань, українська редакція LRT.lt поцікавилася у українського політолога, директора Інституту світової політики Євгена Магди, якими є причини активізації військових подій на Кавказі. Наскільки це буде впливати на події в Україні і якими можуть бути наслідки активізації цього конфлікту в умовах "зернового напруження" із найближчими українськими сусідами:

- Як би ви оцінили нанесення цих ударів? Наскільки це може довго тривати і що стало причиною? Ваша оцінка ситуації.

- Я думаю, головна причина полягає в тому, що Азербайджан відчув, що не допоможе Росія Вірменії, і він вирішив відновити контроль над територіями, які є міжнародно визнаною територією Азербайджана.

І це в принципі така "реал політік" по-азербайджанськи, але в будь-якому випадку це такі от кроки, які ми на сьогоднішній момент спостерігаємо.

- Як довго це буде тривати? В тому контексті, що Вірменія вже почала дрейф від Росії. Наскільки це виправдано зараз для цивілізованого світу? В геополітичному сенсі Вірменія могла би, можливо, віддрейфувати ще далі?

- Я б не виключав, що ці удари будуть нагадувати хірургічний удар, хірургічне рішення. Тобто розтин, або щось подібне. Розтин якогось нариву. Тому я думаю, що чим швидше буде підписано азербайджансько-вірменський мирний договір, тим швидше Росія піде з південного Кавказу. У мене в цьому сенсі немає жодних сумнівів.

- Як Ви оцінюєте в цьому зв'язку роль України, її реакцію на ці події? Чи достатньою є вона?

- Я думаю, що на сьогоднішній момент в реаліях найбільшої війни в світі на власній території Україна може собі дозволити реагувати більш виважено. Нагадаю, що Азербайджан серед наших стратегічних партнерів, а Вірменія ні. Тому я думаю, що реакція є такою, яка обумовлена насамперед геополітичною ситуацією і, власне, українськими інтересами.

- І, можливо, останнє тоді запитання, як в цій історії зв'язуються, і чи зв'язуються в один вузол для України події в Азербайджані і напруження у стосунках з Польщею? Деякі українські експерти це пов'язують.

Євген Магда / фото з профілю соцмережі Х: @rozumaha

- Я б це не зв'язував, тому що це "кисле і тепле". По-друге, я б сказав так, що станом на сьогодні ми спостерігаємо за розвитком ситуації. Одна справа, якщо це будуть лише паркетно-артилерійські удари. А інша справа, коли там будуть наземні дії. Насправді ми пам'ятаємо, що Азербайджан відновив контроль над більшістю територій Нагірного Карабаху. Тобто залишився тільки Степанакерт або Ханкенді фактично під контролем місцевих вірменських угруповань. Наскільки я розумію, Вірменія продемонструвала готовність не втручатися безпосередньо станом на сьогодні.

Я думаю що Нікол Пашинян, швидше за все, має гарантії або якісь геополітичні аванси з боку американців та Європейського Союзу.

А що стосується ситуації навколо зерна, то це все-таки інше. Я б порівнював суперечку між Україною та Польщею з суперечностями, які існують, наприклад, між Ізраїлем та Сполученими Штатами, де теж стратегічні партнери, теж велика залежність одне від одного, насамперед Ізраїлю від Сполучених Штатів, але теж можуть бути суперечки і різні речі. Я думаю, що в контексті майбутніх парламентських виборів введення квот або мит Україною буде використано всередині Польщі. І я не впевнений, що це принесе якийсь позитивний результат. Якщо ми будемо зараз втягуватись в торговельну війну, то мимоволі поставимо питання про невдячність України. Я думаю, для України це буде контрпродуктивною, тому що вона буде коштувати більше життів наших захисників. Будь-які перебої з постачанням військової техніки і озброєнь з території Польщі, а Польща є хабом в цих питаннях, вони будуть для України надто дорого коштувати.