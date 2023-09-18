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Опубліковані фото пошкодженого підводного човна "Ростов-на-Дону"

РС
Радіо Свобода 2023.09.18 17:32
Опубліковано фото пошкодженого підводного човна "Ростов-на-Дону"
Опубліковано фото пошкодженого підводного човна "Ростов-на-Дону" / Скріншот

Розслідувальна команда Conflict Intelligence Team опублікувала фотографії російського дизель-електричного підводного човна "Ростов-на-Дону", який було пошкоджено внаслідок удару по порту анексованого Севастополя в ніч на 13 вересня. На кадрах видно сильні пошкодження в носовій частині субмарини і в її правому борту.

Норвезький незалежний військово-морський аналітик Тур Аре Іверсен, якому розслідувачі показали фотографії підводного човна, заявив, що його корпус може бути пробитий. Пошкодження могли отримати, як мінімум торпедний і житловий відсіки. Іверсен вважає, що після такої шкоди підводний човен буде виведено зі складу флоту до кінця війни. На думку експерта, його ремонт можливий, але для цього знадобиться транспортування субмарини на верф у Санкт-Петербурзі. Це може бути нерентабельно, і простіше побудувати новий човен такого ж проекту.

У ніч на 13 вересня Україна завдала удару ракетами і морськими дронами по анексованому Севастополю. Унаслідок атаки було пошкоджено дизель-електричний підводний човен "Ростов-на-Дону" і великий десантний корабель "Мінськ". Міноборони Росії заявило, що обидва судна будуть відремонтовані (офіційно про те, які саме кораблі постраждали, Міноборони не повідомило).

Надводні кораблі Чорноморського флоту Росії Україна під час конфлікту вже пошкоджувала і навіть топила, підводний човен же вражений вперше.

Офіційно українська сторона атаки на Севастополь не коментувала. Однак командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук подякував українським пілотам за "прекрасну бойову роботу", зазначивши, що "окупантів штормить" у Севастополі.

Британський телеканал Sky News із посиланням на українські та західні джерела повідомив, що під час атаки використовували, зокрема, поставлені Україні ракети Storm Shadow британського виробництва. Офіційно ні Київ, ні Москва цього не підтверджували. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу раніше погрожував ударами по "центрах ухвалення рішень", у разі якщо західні ракети використовуватимуть для ударів по Криму.

Радіо "Свобода"

# Україна# Росія
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