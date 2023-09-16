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Новини2023.09.16 12:16

У Любліні відзначили річницю створення Тристоронньої литовсько-польсько-української бригади

B LRT.lt
BNS, LRT.lt 2023.09.16 12:16
LITPOLUKRBRIG. Ілюстративно
LITPOLUKRBRIG. Ілюстративно / фото: АрміяІнформ

У польському місті Люблін у п'ятницю відзначили восьму річницю заснування тристоронньої литовсько-польсько-української військової частини - бригади імені Великого гетьмана Костянтина Острозького (LITPOLUKRBRIG).

Заступник міністра національної оборони Литви Жилвінас Томкус, який взяв участь в урочистостях, наголосив на важливості підтримки України, повідомляє Міністерство національної оборони.

"Україну, Польщу та Литву пов'язують не лише спільні політичні утворення, але й історія спільної боротьби. На жаль, Україна знову змушена боротися. Але Україна не самотня - понад 50 країн світу пообіцяли підтримувати Україну стільки, скільки буде необхідно. Єдність Заходу і рішучість українських солдатів захищати свою Батьківщину приведуть нас до перемоги", - сказав віце-міністр Ж. Томкус у своєму виступі на завершення зустрічі.

У відповідь на військову ситуацію та нові потреби штаб LITPOLUKRBRIG минулого року розпочав операцію "Об'єднані заради миру", спрямовану на підтримку військових зусиль України.

Діяльність цієї операції включає в себе тактико-оперативний моніторинг ситуації в Україні, координацію логістики на підтримку України, координацію перетину кордону, допомогу в реєстрації добровольців, а також координацію допомоги біженцям в Люблінському воєводстві.

"Ми дуже вдячні керівництву LITPOLUKRBRIG, а також особовому складу за операцію "Єдність заради миру". Бригада відгукнулася з перших днів війни. Її робота і підтримка дуже потрібні і цінуються українцями та їхніми сім'ями", - сказав заступник міністра Ж. Томкус.

Угода про створення бригади була підписана у Варшаві 19 вересня 2014 року. Бригада складається з міжнародного штабу, батальйонів і спеціалізованих підрозділів, виділених Литвою, Польщею та Україною.

Штаб бригади розташований у Любліні. За спільною домовленістю між країнами, командир бригади призначається кожною країною на ротаційній основі. Литва надає до складу бригади військовослужбовців батальйону "Улоне" імені Великої княгині Біруте.

Військовослужбовці дислокуються в своїх країнах, але сили об'єднуються під час навчань і міжнародних операцій. Рішення про участь бригади в міжнародних операціях приймається за спільною згодою між країнами-учасницями бригади.

Основними цілями Литви, Польщі та України при створенні та розвитку Об'єднаної міжнародної бригади були: зміцнення стратегічного партнерства між Литвою, Польщею та Україною, підвищення і зміцнення взаємної довіри, допомога Збройним силам України в процесі інтеграції та реформування відповідно до західних принципів, застосування стандартів і процедур НАТО, спільна робота і розвиток спільної робочої культури між литовськими, польськими та українськими військами, зміцнення військового співробітництва, а також розвиток і підготовка спільних сил і засобів для участі в міжнародних операціях.

# Польща# Країни Балтії# Україна
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