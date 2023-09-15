Майже 400 книжок українською мовою надійшли з України, поповнивши фонд Центру української книги, який діє в публічній бібліотеці міста та нараховує вже близько тисячі книг.

"Це вже четверта партія книжок із країни, яка бореться з агресором", - розповів Virginijus Strolia.

Анікщяй отримав чергову партію українських книжок / фото: Український інститут книги

Також за погодженням з Українською асоціацією видавців та книгорозповсюджувачів очікується ще кілька партій книг.

Анікщяй отримав чергову партію українських книжок / фото: Український інститут книги

Активна українська громада цього литовського міста радіє поширенюю українського слова та можливості для наших співвітчизників, що перебувають у Литві, читати книжки рідною мовою.