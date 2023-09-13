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Новини2023.09.13 08:52

Міжнародний конгрес "Переосмислення України та Європи: нові виклики для істориків" відбудеться у Вільнюському університеті

LRT.lt
LRT.lt 2023.09.13 08:52
Вільнюський університет під час візиту Джо Байдена. Ілюстративно
Вільнюський університет під час візиту Джо Байдена. Ілюстративно / E. Blaževič / LRT nuotr.

15-17 вересня у Вільнюському університеті відбудеться конференція "Переосмислення України та Європи: нові виклики для істориків", організована низкою міжнародних академічних інституцій, в якій візьмуть участь понад 150 науковців з різних країн, в тому числі велика кількість українських істориків.

Під час відкриття конференції (15 вересня, 9.00, Театральна зала ВУ) з вступною доповіддю "Минуле в сучасності: переосмислення України, Європи та ролі національної держави в глобальну епоху" виступить видатний британський історик професор Роберт І. Фрост, професор Абердинського університету та автор впливової книги про унію Польщі та Литви.

"Війна, розв'язана Росією в Україні, змусила нас переосмислити багато речей у новому світлі. Але, перш за все, вона спонукала ширше поглянути на Україну та зрозуміти її місце в Європі та світі. Новий підхід не може народитися без переосмислення історії України. Незважаючи на свій територіальний і демографічний розмір та відносно центральне географічне розташування, Україна занадто довго розглядалася як периферія на сході Європи, і лише невелика кількість фахівців цікавилася її історією та ідентичністю", - зауважують організатори конференції.

Професор Роберт І. Фрост
Професор Роберт І. Фрост / фото: www.if.vu.lt

Вторгнення Путіна в Україну та мужній опір українського народу, який відстоює своє право на самовизначення, ставлять фундаментальні питання про сучасний напрямок історичної науки. Українці борються не лише за свою батьківщину, але й за збереження своєї державності, яку Путін заперечує.

"Їхня боротьба нагадує нам, що ідея нації та національної ідентичності все ще є важливою та резонансною. Ця ідея здається самоочевидною для громадян тих країн, які ведуть своє походження від Республіки Двох Народів. Довгі роки іноземного панування після 1772/1795 років і травматичний досвід 20-го століття у Східній Європі забезпечили те, що віру у фундаментальне значення нації поділяють українці, поляки, литовці і, як показали протести 2020-2021 років проти диктатури Лукашенка, білоруси. Однак, незважаючи на значну увагу сучасної науки до питань ідентичності, нації вийшли з моди. Натомість у дослідженнях домінують теми великої світової історії, транснаціональної історії, маргінальності та невизначеності. У цій лекції ми розглянемо довгу історію взаємовідносин між нацією та політичними формами у Східній Європі, мінливі контексти, в яких взаємодіяли нації, а також поставимо питання, чи вже минає епоха національної держави, яка колись вважалася політичною метою модерну", - додають організатори заходу.

Вільнюський університет під час візиту Джо Байдена. Ілюстративно
Професор Роберт І. Фрост
# Країни Балтії# Україна
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