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Новини2023.09.11 15:22

У Litexpo відкрилася виставка українських художників, які подорожують Європою: об'єкти, знайдені в зонах бойових дій

LRT.lt
LRT.lt 2023.09.11 15:22
У Litexpo відкрилася виставка українських художників, які подорожують Європою
У Litexpo відкрилася виставка українських художників, які подорожують Європою / Фото Таутвідаса Стукаса та Рути Андре

Виставка молодих українських художників "Разом до перемоги" відкрилася сьогодні у Литовському виставковому та конгресному центрі "Litexpo" у Вільнюсі.

На виставці представлені роботи десятка молодих митців: понад півсотні скульптур та десять живописних творів. Більшість з цих робіт були створені за останні півтора року і не тільки відображають настрій війни, але в деяких з них навіть використовуються предмети, знайдені в зонах бойових дій - залишки підірваної бойової техніки, зброї, гільзи від патронів.

У Litexpo відкрилася виставка українських художників, які подорожують Європою
У Litexpo відкрилася виставка українських художників, які подорожують Європою / Фото Таутвідаса Стукаса та Рути Андре

Виставка прибула до Литви з Риги, столиці Латвії, де експонувалася понад два місяці, після чого була показана у Львові, Україна, а на початку жовтня колекція вирушить з Вільнюса до Лондона, де буде виставлена на запрошення колишнього прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона і протягом короткого періоду буде демонструватися в парламенті. Пізніше цього року виставка також відвідає Брюссель і Страсбург.

У Litexpo відкрилася виставка українських художників, які подорожують Європою
У Litexpo відкрилася виставка українських художників, які подорожують Європою / Фото Таутвідаса Стукаса та Рути Андре

"Коли я побачив ці роботи, я був дуже вражений. Хоча вони мають політичне забарвлення, вони дуже високого художнього рівня, і не було сумнівів, що є сенс показати їх у Литві", - сказав Йонас Сакалаускас, директор "Litexpo". За його словами, представлені на виставці роботи доводять, наскільки сильною і унікальною є культура країни, які талановиті художники в ній є, і який значний внесок вона може зробити в європейську і світову художню скарбницю.

У Litexpo відкрилася виставка українських художників, які подорожують Європою
У Litexpo відкрилася виставка українських художників, які подорожують Європою / Фото Таутвідаса Стукаса та Рути Андре

Куратор виставки, журналіст і арт-менеджер Роман Туріюс, який привіз її до Литви, розповів, що йому особливо хотілося показати її в Литві, оскільки Литва є однією з країн, які найактивніше підтримують Україну в її боротьбі з Росією. На виставці також представлено кілька робіт його сина, Данила Туріюса. До речі, жоден з авторів виставки не отримав дозволу від українського уряду на участь у відкритті.

У Litexpo відкрилася виставка українських художників, які подорожують Європою
У Litexpo відкрилася виставка українських художників, які подорожують Європою / Фото Таутвідаса Стукаса та Рути Андре

"Роботи на виставці відображають настрої, в яких зараз живе Україна. Вони не є позитивними та піднесеними. Основна тема - смерть. Смерть - це те, з чим ми стикаємося щодня. Війна забирає всіх по одному - дітей, підлітків, вагітних жінок... Ці роботи наповнені великим болем і невизначеністю", - каже Р. Туріюс, проводячи мене виставкою. А ось "Перерваний сон", заснований на реальній історії - мати будила свою дитину, коли на їхній будинок впала бомба..."

Усі скульптури, представлені на виставці, зроблені з металу. На думку куратора, це особливо вдалий матеріал для теми війни. Живописні роботи виконані олійними фарбами. На ряді робіт присутня національна символіка - карта України, герб, написи українською мовою.

У Litexpo відкрилася виставка українських художників, які подорожують Європою
У Litexpo відкрилася виставка українських художників, які подорожують Європою / Фото Таутвідаса Стукаса та Рути Андре

"Всім набридла тема війни, але зараз ми хочемо звернутися до людей іншою мовою - мовою мистецтва. Сподіваємося, що ця пересувна виставка торкнеться їхніх сердець і сприятиме якнайшвидшому встановленню миру. Для нас також важливо підтримати митців - творити в нинішніх умовах в Україні дуже складно, - зазначила Оксана Черновська, президент Міжнародного Королівського дипломатичного клубу ООН та організатор виставки. За її словами, в Україні є багато сильних скульпторів і художників, але лише дуже незначна меншість з них має можливість творити мистецтво зараз. - Ми хочемо, щоб вони не нехтували своїми талантами, мали можливість і творити, і показувати свої роботи", - сказала вона.

У Litexpo відкрилася виставка українських художників, які подорожують Європою
У Litexpo відкрилася виставка українських художників, які подорожують Європою / Фото Таутвідаса Стукаса та Рути Андре

Наприкінці місяця, коли виставка закриється, відбудеться аукціон у виставковому центрі Litexpo, де частину робіт можна буде придбати. Виручені кошти підуть художникам, а частина буде передана Збройним силам України. Вілюс Блауздавічюс, один із засновників ініціативи "Сильні разом", який організовує аукціон і регулярно їздить в Україну, розповів, що хоча українським солдатам вже не бракує їжі та одягу, але відчувається серйозна нестача засобів першої допомоги та медикаментів, а також автомобілів і різного військового обладнання, наприклад, антен і спеціальних черевиків для саперів.

Виставка "Разом до перемоги" розміщена у внутрішньому дворику "Літекспо" та в Першому залі. Її можна переглянути в години роботи центру - щодня з 8.00 до 19.00.

У Litexpo відкрилася виставка українських художників, які подорожують Європою
У Litexpo відкрилася виставка українських художників, які подорожують Європою
У Litexpo відкрилася виставка українських художників, які подорожують Європою
У Litexpo відкрилася виставка українських художників, які подорожують Європою
У Litexpo відкрилася виставка українських художників, які подорожують Європою
У Litexpo відкрилася виставка українських художників, які подорожують Європою
У Litexpo відкрилася виставка українських художників, які подорожують Європою
У Litexpo відкрилася виставка українських художників, які подорожують Європою
# Країни Балтії# Українці в Литві
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