"Я ошелешений": діти в литовській школі отримали щоденники із символікою режиму Лукашенка та словами білоруського гімну

Білоруси, які втекли від репресій режиму Лукашенка до Литви, були здивовані тим, що в перші дні нового навчального року в одній зі шкіл Вільнюса їхні діти принесли зі школи щоденники, куплені в Білорусі. До редакції LRT.lt надійшла інформація від одного з батьків одного з учнів гімназії в Грігішкес про те, що для дітей було закуплено щоденники з символікою режиму Лукашенка і словами білоруського гімну. Директорка школи, зі свого боку, повідомила LRT.lt, що проблему вже вирішено.

У грудні минулого року сім'я Андрія покинула Білорусь через політичні переслідування.

"Ми приїхали до Вільнюса і на початку січня влаштували дітей у школу. Діти задоволені, їм тут подобається. Колектив, вчителі та директор прийняли нас добре. На початку навчального року ми внесли невелику суму, близько трьох із половиною євро, на щоденники для дітей. Учора дитина повернулася зі школи з білоруським щоденником і, чесно кажучи, я ошелешений побаченим. Розумію, цей варіант дешевший, можливо, батьківський комітет або батьки вирішили заощадити", - сказав Андрій і додав, що для нього це стало шоком.

"На цих щоденниках були червоно-зелені прапори, які нагадували нам про Білорусь, де під такими прапорами людей вбивали і де сидять зараз політв'язні. Для мене ця ситуація стала, як зі світу фантастики, що в Литві я зіткнуся з такою проблемою", - заявив білоруський активіст.

Школа / Д.Умбрасо/фото LRT

Чоловік каже, що в грудні виповниться рівно рік, як вони приїхали до Литви: "Ми поїхали звідти і зараз видихнули, живемо спокійно. Діти бачили, як мене били, коли в нас удома востаннє проходив обшуки. Тому вони прекрасно розуміють, чому ми покинули Білорусь. Зараз у нашій країні всюди ці червоно-зелені прапори. І вчора, коли я побачив знову ці червоно-зелені прапори, то немов ножем у серце".

Андрій вирішив зв'язатися з класним керівником. "Найбільше я не хотів висловлювати своє невдоволення, тому що ми люди нові в цьому класі. Нас усе влаштовує, і нам усе подобається. Просто виникла така ситуація, яку ніхто не міг передбачити. Знову ж таки, я нічого не маю проти Білорусі. Я проти лукашенківських червоно-зелених прапорів, від яких ми тікали. Нині наша країна повністю окупована, і ці прапори встановлюють на кожному стовпі. Розумієте?", - каже білорус.

Батько дитини каже, що відповідь класного керівника його трохи здивувала: "Вона запропонувала заклеїти прапори або вдягнути обкладинку, щоб це нас не дратувало. Якщо вам не подобається цей щоденник, вона сказала, ви можете придбати литовський. Він трохи дорожчий, але тоді у вас не буде цієї проблеми".

Андрій дійшов висновку, що батьки намагалися заощадити.

"Я вирішив зайти в інтернет і подивитися на ціни. Дійсно, литовський щоденник коштує 6 євро, а два білоруських - 3.5 євро. Підсумкова економія - 3 євро. Я теж за економію, але економія ціною підтримки режиму Лукашенка того не варта. Я був би готовий заплатити навіть 10 євро за цей щоденник, аби він був не білоруським, а литовським", - пояснює білорус.

Керівництво школи - не в курсі

Директор гімназії Грігішкес Ханка Гжибовська, зі свого боку, заявила, що вперше чує про інцидент. "Інформація для мене нова, я нічого не знаю", - сказала директорка і пообіцяла докладніше розібратися в ситуації.

Через деякий час директорка школи зв'язалася з LRT.lt і сказала, що щоденники, справді, були придбані, але проблему вже вирішено.

Білоруські активісти в Литві / B. Герджюнас /фото LRT

"Велике спасибі за сигнал. Дійсно, такий інцидент стався, але учні цих щоденників не отримають, їх уже забрали. Я маю вибачитися перед батьками. Реагувати мала, звісно, вчителька. Вона каже, що це ідея була батьків, вони вирішили купити такі щоденники, але вони не повинні були потрапити до рук дітей. Я згодна повністю, у цьому є і моя провина, що не пригледіла. Але ці щоденники не потраплять до рук дітей", - заявила Ханка Гжибовська.

Також директорка гімназії сказала, що паперові щоденники не є важливим документом: "Узагалі в нас не практикуються такі щоденники, у нас є електронні. Однак батьки сказали, що їм так буде краще, що вони бачитимуть, що задано і так далі. Батьківський комітет тільки прописи допомагає купувати, якщо потрібна допомога, але в основному цим займаються вчителі, вони самі знають, які краще".

Відомо, що наразі у школах Вільнюса навчається 506 дітей, які обрали мовою навчання білоруську. Загалом же, включно з приватними школами, таких учнів у місті 740. Реальні цифри можуть бути вищими, оскільки зазначення рідної мови не є обов'язковим.

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