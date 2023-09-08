Литва і Україна відзначають річницю перемоги під Оршею над московським військом

У п'ятницю у Вільнюсі відзначають 509-річчя Битви під Оршею.

З цієї нагоди у столиці відбудеться хода та концерт оркестру Литовської армії.

З нагоди пам'ятної дати військові роти почесної варти піднімуть над Великокнязівським палацом історичний прапор Литви, а оркестр Литовської армії виконає музичну програму.

Великокняжий палац у Вільнюсі / Valdovų rūmų nuotr.

Цього ж дня відбудеться військово-історична конференція "Уроки Оршанської битви з погляду сучасної війни", на якій буде оцінено значення досвіду Битви під Оршею для сучасної військової справи.

З доповідями виступлять військові історики Інституту військової справи Навчально-доктринічного управління Збройних Сил Литви, Військового музею ім. Вітаутаса Великого та Вітаутаса Великого. Вітаутаса Великого та Вільнюського університету.

Посол Литовської республіки на урочистостях у Київо-Печерській Лаврі. Церемонія відкриття барельєфу на честь святого князя Костянтина Острозького / фото: Ростислав Мартинюк

Посол Литовської республіки на урочистостях у Київо-Печерській Лаврі. Церемонія відкриття барельєфу на честь святого князя Костянтина Острозького / фото: Ростислав Мартинюк

В Україні відбулася церемонія відкриття барельєфу на честь святого князя Костянтина Острозького на стіні Успенського храму Києво-Печерської Лаври. Під час урочистостей до присутніх українською мовою звернувся Посол Литовської Республіки Вальдемарас Сарапінас.

Посол Литовської республіки на урочистостях у Київо-Печерській Лаврі. Церемонія відкриття барельєфу на честь святого князя Костянтина Острозького / фото: Ростислав Мартинюк

В Успенському соборі Печерської Лаври біля гробівця святого князя Костянтина Острозького Тарас Компаніченко та бійці Полку Кастуся Калиновського виконали один із бойових славнів часів Великого князівства Литовського.

Православна Церква України сьогодні також відзначає велике свято Різдва Пресвятої Богородиці.

Посол Литовської республіки на урочистостях у Київо-Печерській Лаврі. Церемонія відкриття барельєфу на честь святого князя Костянтина Острозького / фото: Ростислав Мартинюк

Битва під Оршею сталася 8 вересня 1514 року між військами Великого князівства Литовського (ВКЛ) і Великого князівства Московського недалеко від Орші (нині Білорусь).

Посол Литовської республіки на урочистостях у Київо-Печерській Лаврі. Церемонія відкриття барельєфу на честь святого князя Костянтина Острозького / фото: Ростислав Мартинюк

Військо ВКЛ на чолі з гетьманом Острозьким розгромило московське військо на чолі з Іваном Челядніним.

Посол Литовської республіки на урочистостях у Київо-Печерській Лаврі. Церемонія відкриття барельєфу на честь святого князя Костянтина Острозького / фото: Ростислав Мартинюк

За словами істориків, після поразки московських військ у битві під Оршею для ВКЛ настав період перепочинку і спокою, коли було створено перший Литовський статут, зведено Великокняжий палац, почали друкувати книжки, у країні утвердилися ідеї Відродження і Реформації.