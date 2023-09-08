Литовські експерти про новий закон Facebook: "Кількість бот-атак стала максимальною за останні шість років"

Уряд схвалив законопроєкт, що зобов'язує соціальні мережі видаляти дезінформацію, поширювану фальшивими профілями, відомими як боти. На думку ініціаторів проекту, неправдива інформація часто пов'язана з російським вторгненням в Україну і питаннями НАТО. Соціальні мережі будуть зобов'язані видаляти такий контент протягом 24 годин після його оцінки.

За останні кілька років кількість фальшивих профілів у соціальних мережах різко зросла. Однак у боротьбі з так званими ботами і поширюваною ними інформацією зроблено крок уперед: уряд схвалив ініційований Сеймом законопроєкт, який зобов'язує соціальні мережі в найкоротші терміни видаляти дезінформацію, що штучно нагнітається так званими бот-фермами.

"Припустимо, створюється неправда, пропагандистська історія інформації, пов'язаної з країнами НАТО, вторгненням Росії в Україну тощо, і штучно маніпулюється, щоб створити фейк у кілька тисяч разів, у кілька тисяч часток, і величезна кількість коментарів, які є фейковими", - сказала Довіле Шакалене, членкиня Комітету Сейму з питань національної безпеки та оборони.

Міністр економіки та інновацій також вважає, що ворожі держави використовують фальшиві профілі та поширюють неправдиву інформацію.

"Facebook" став "Meta" / AP nuotr.

"Ми маємо справу з ворожими державами, дезінформацією, фальшивими новинами, які є методично добре спланованою діяльністю. Що стосується самих платформ, то вони теж не хочуть, щоб їх використовували для таких речей", - каже міністр економіки та інновацій Аушріне Армонайте.

На думку ініціаторів законопроєкту, соціальні мережі досі не вжили ефективних заходів зі скорочення поширення подібного контенту. Про це говорить і керівник незалежного дослідницького центру Debunk.org.

"Проблема, з якою ми стикаємося, полягає в тому, що платформи не поспішають видаляти цих ботів, тому що це добре для бізнесу. Коли вони продають рекламу, вони продають частину її ботам. Тому, якщо видалити всіх ботів одночасно, вони можуть навіть виглядати гірше на своїх біржах і ринках, тому що буде здаватися, що кількість користувачів зменшилася", - каже Віктор Даукшас, генеральний директор Debunk.org.

Дезінформація / фото AP

Законопроєкт передбачає 24-годинний термін для видалення неправдивої інформації.

"Мета полягає в тому, щоб із платформами зв'язувалися і зобов'язували їх почати внутрішнє розслідування. Якщо відповіді не буде, буде створено реєстр того, що було запитано, і в разі відсутності позитивної відповіді він повернеться до Європейської комісії з доказами того, що платформи не виконують своїх прав та обов'язків із забезпечення інформаційної безпеки і можуть зіткнутися зі штрафами в мільярди євро", - сказав Даукшас.

На думку члена Комітету Сейму з національної безпеки і оборони Валдаса Ракутіса, серйозний аналіз все ж таки необхідний.

"Будь-яке посилення заходів має зупинити зло, вплив, що виходить із Кремля, але не повинно вдарити по нашому громадянському суспільству, свободі думок тощо. Це буде найважливішим питанням, коли справа дійде до конкретних положень закону", - вважає Ракутіс.

Генеральний директор Debunk.org В. Даукшас зазначає, що кількість бот-атак і вкрадених профілів стала найвищою за останні шість років. Однією з причин цього, за його словами, є зростання популярності імені Литви, особливо у зв'язку із самітом НАТО.