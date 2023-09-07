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Новини2023.09.07 10:45

"Литовські залізниці" перевозили бізнес-вантажі дружини міністра РФ, причетного до викрадення українських дітей

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BNS 2023.09.07 10:45
Lietuvos geležinkeliai перевозили бізнес-вантажі дружини міністра РФ
Lietuvos geležinkeliai перевозили бізнес-вантажі дружини міністра РФ / LRT nuotr.

Вантажі, пов'язані з бізнесом Олени Мільської, дружини російського міністра з надзвичайних ситуацій Олександра Куренкова, яка сприяла викраденню дітей в Україні, прямували через Литву до середини 2022 року, їх перевозила компанія "Lietuvos geležinkeliai" (LTG), яка перебуває в держуправлінні, повідомив у четвер відділ журналістських розслідувань ЛРТ.

За версією слідства, у компанії LTG Cargo, що входить до групи "Lietuvos geležinkeliai", до кінця минулого року був договір з калінінградською компанією "Балт-Магістраль", пов'язаною з Мільською, і за надані цій компанії послуги Lietuvos gelezinkeliai отримала 11,5 млн євро.

Дані розслідування показують, що розрахунки "Балт-Магістраль" з LTG Cargo за вантажоперевезення відбувалися до 19 липня 2022 року.

Зазначається, що "Lietuvos geležinkeliai" могла не знати про зв'язки своїх клієнтів з оточенням президента Росії Володимира Путіна - про шлюб Мільської з Куренковим було публічно оголошено тільки в серпні цього року, міністром його призначили в травні минулого року, після вторгнення Росії в Україну, а в санкційні списки ЄС його додали в грудні минулого року.

У "Lietuvos geležinkeliai" заявили, що договір зі згаданою компанією розірвали наприкінці минулого року, а вантажі фактично перевозили до середини червня 2022 року, абсолютна більшість з них прямувала транзитом між основною частиною Росії та Калінінградською областю РФ. Загалом за перше півріччя 2022 року перевезено 110 тисяч тонн різних вантажів: здебільшого цемент, поодинокі вантажі хімічної промисловості, кераміки, нафтопродукції.

LTG Cargo стверджує, що постійно реагує на можливі спроби обійти чинні міжнародні санкції та продовжить працювати з відомствами, що здійснюють санкції.

# Країни Балтії
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