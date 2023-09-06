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США передають Україні боєприпаси зі збідненим ураном і нову допомогу на мільярд доларів

РС B LRT.lt
Радіо Свобода, BNS, LRT.lt 2023.09.06 22:24
Ентоні Блінкен
Ентоні Блінкен / фото: Reuters

Державний секретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Києва оголосив про нову допомогу Україні на загальну суму понад мільярд доларів. За його словами, сюди увійдуть понад 665 мільйонів доларів на нову військову і цивільну безпекову допомогу та мільйони доларів на підтримку протиповітряної оборони України та інших сфер, повідомляє Радіо Свобода.

Блінкен сказав про це 6 вересня на пресконференції з українським міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

«У контрнаступі прогрес прискорився за останні кілька тижнів. Ця нова допомога допоможе його підтримати і надати подальший імпульс», – сказав Блінкен.

Раніше він заявив про «хороший прогрес у контрнаступі» українських військових.

6 вересня Пентагон оголосив про новий пакет військової допомоги Україні в розмірі 175 мільйонів доларів.

Згідно з повідомленням на сайті Пентагону, пакет включає «додаткове обладнання ППО, артилерійські боєприпаси, протитанкову зброю, снаряди зі збідненим ураном для раніше переданих танків Abrams та інше обладнання, щоб допомогти Україні протистояти у загарбницькій війні з боку Росії».

У окремій заяві Пентагону йдеться, що 120-мм снаряди призначені для американських танків M1 Abrams, які Вашингтон пообіцяв передати Києву.

Щільність урану - приблизно в 1,7 рази більша за щільність свинцю - дозволяє таким боєприпасам пробивати важку броню.

Держсекретар США Ентоні Блінкен 6 вересня прибув до України. Він розпочав свій візит до Києва із вшанування пам’яті загиблих українських військових на Берковецькому кладовищі.

# Україна
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