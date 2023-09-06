Росія вбила 16 людей ударом по центру Костянтинівки

Росіяни обстріляли Костянтинівку на сході Донецької області України, в результаті чого загинули 16 осіб, заявив у середу президент України.

"В результаті артилерійського обстрілу російсько-терористичними військами міста Костянтинівка Донецької області загинуло 16 людей. Звичайний ринок. Магазини. Аптека. Люди, які не зробили нічого поганого. Багато поранених. На жаль, кількість загиблих і поранених може збільшитися", - написав Володимир Зеленський у соціальній мережі Telegram.

Він поділився відео з місця вибуху.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, зі свого боку, зазначив, що серед загиблих є дитина.

«Всі служби працюють. Пожежу локалізовано. Допомагаємо постраждалим. Я вдячний рятувальникам, поліції та медикам, які працюють на місці», – написав прем’єр-міністр у Telegram.

За інформацією МВС, поранено 28 осіб.