Naujienų srautas

Група "Вагнер"
Новини 1 хв. тому

Великобританія заборонить російську групу "Вагнер" як терористичну організацію

Володимир Путін
Новини 26 хв. тому

Закиди Путіна про єврейське походження Зеленського: яка реакція Києва?

Найпотужніший автотрансформатор у країнах Балтії. Ілюстративно
Новини 15 год. тому

Ще один автотрансформатор Litgrid прибув до України

Олексій Резніков
Новини 15 год. тому

Український експерт про зміну міністра оборони України: "Резніков прийняв політичну відповідальність за корупційні скандали"

Журналісти. Ілюстративно
Новини 15 год. тому

Литва представила свій перший план захисту журналістів

Арунас Дулькіс
Новини 18 год. тому

Міністр охорони здоров'я Литви цього тижня перебуває в Україні

Вікторія Чміліте-Нільсен
Новини 19 год. тому

Спікерка Сейму під час візиту до Ватикану донесе погляд Литви на війну в Україні

Папа Франциск
Новини 20 год. тому

Богослов: Україна є маргінальною для Папи Франциска

Совєцький монумент "Родина-мать" після заміни герба СССР на Тризуб став називатися "Україна-мати"
Новини 21 год. тому

Президент Литви: "Корупція в Україні гальмує постачання зброї"

Підтримка України, асоціативне фото
Новини 23 год. тому

"Карітас": з початком війни в Україні з'явилися "незрозумілі" організації, які збирають кошти

Безпілотники атакують центр Москви
Новини 23 год. тому

Влада Москви повідомила про три збиті безпілотники

Анушаускас в Україні передав частину пакету військової допомоги Литви
Новини 1 д. тому

Анушаускас: "Новому міністру оборони України знадобляться зусилля для зв'язків із Заходом"

Демонстрація українського прапора на Красній площі у Москві
Новини 1 д. тому

На Красній площі у Москві затримали активістку з прапором України

Максим Кузьмінов
Новини 1 д. тому

Російський льотчик утік в Україну: два інші члени екіпажу здаватися не захотіли

Бірштонас
Новини 1 д. тому

Німці відмовляються їхати на литовські курорти через острах війни, проте зростає потік ізраїльтян, поляків і латишів

Пропагандистське радіомовлення Росії з "сірої зони" Придністров'я, в т.ч. на неузгодженій частоті 1413 кГц
Новини 1 д. тому

Інформаційний фронт: Як Росія засобами радіо веде війну з Україною і якою повинна бути відповідь?

Новини2023.09.06 08:54

Закиди Путіна про єврейське походження Зеленського: яка реакція Києва?

DW
Deutsche Welle 2023.09.06 08:54
Володимир Путін
Володимир Путін / AP nuotr.

Путін заявив, що Захід "поставив на чолі України етнічного єврея". Він не вперше говорить про походження Зеленського. В МЗС кажуть, у нього хронічна фіксація, а в ОПУ, що так він виправдовує сою внутрішню неадекватність.

Чергові висловлювання президента Росії Володимира Путіна на адресу президента України Володимира Зеленського в українському міністерстві закордонних справ (МЗС) розцінили як "прояв глибоко вкоріненого антисемітизму російських еліт", вказавши на "хронічну фіксацію Путіна на етнічному походженні українського президента".

"Закликаємо світ рішуче засудити антисемітські висловлювання російського президента. У сучасному світі не має бути місця ненависті за етнічною ознакою", - написав у Facebook ввечері вівторка, 5 серпня речник МЗС Олег Ніколенко.

В Офісі президента (ОП) України закиди Путіна назвали "виправданням його внутрішньої неадекватності". "Вкотре людина, яка свідомо віддає наказ атакувати ракетами іншу країну, масово вбивати, ґвалтувати, викрадати дітей, стирати з лиця землі міста і села, пропонує нове виправдання своєї внутрішньої неадекватності", - написав у соціальній мережі X радник керівника ОП Михайло Подоляк.

Він зауважив, що "людина, яка не користується телефонами чи комп'ютерами, закликає дивитися на те, що "євреї пишуть в інтернеті про президента Зеленського", як виправдання російських воєнних злочинів в Україні". На переконання Подоляка, заява Путіна свідчить про те, що той живе "у власному світі, штучній бульбашці, ізольованій від реальності". "Це означає, що він абсолютно недієздатний і з ним неможливо вести переговори", - наголосив радник.

Путін не вперше згадує походження Зеленського

5 вересня Путін заявив, що, "поставивши на чолі України етнічного єврея", "західні куратори" прикривають "антилюдську сутність сучасної української держави". "Це робить всю ситуацію надзвичайно огидною. Тим, що етнічний єврей прикриває героїзацію нацизму і прикриває тих, хто очолював свого часу Голокост в Україні", - сказав він і додав, що "найкраще це розуміють прості громадяни Ізраїлю", закликавши подивитись, що "вони говорять в інтернеті".

Путін уже не вперше допускає антисемітські заяви на адресу Зеленського. Так, у червні його висловлювання викликало критику з боку єврейських громад, насамперед української. Головний рабин України Моше Реувен Асман і член наглядової ради меморіального комплексу "Бабин Яр" Натан Щаранський відповіли йому, що пишаються Зеленським.

Deutsche Welle

# Україна# Росія
LRT has been certified according to the Journalism Trust Initiative Programme

НАЙНОВІШІ, НАЙБІЛЬШ ВІДВІДУВАНІ

Група "Вагнер"
1 хв. тому

Великобританія заборонить російську групу "Вагнер" як терористичну організацію

Найпотужніший автотрансформатор у країнах Балтії. Ілюстративно
15 год. тому

Ще один автотрансформатор Litgrid прибув до України

Олексій Резніков
5
15 год. тому

Український експерт про зміну міністра оборони України: "Резніков прийняв політичну відповідальність за корупційні скандали"

5
Журналісти. Ілюстративно
15 год. тому

Литва представила свій перший план захисту журналістів

Арунас Дулькіс
18 год. тому

Міністр охорони здоров'я Литви цього тижня перебуває в Україні

Вікторія Чміліте-Нільсен
19 год. тому

Спікерка Сейму під час візиту до Ватикану донесе погляд Литви на війну в Україні

Папа Франциск
20 год. тому

Богослов: Україна є маргінальною для Папи Франциска

Совєцький монумент "Родина-мать" після заміни герба СССР на Тризуб став називатися "Україна-мати"
21 год. тому

Президент Литви: "Корупція в Україні гальмує постачання зброї"

Підтримка України, асоціативне фото
8
23 год. тому

"Карітас": з початком війни в Україні з'явилися "незрозумілі" організації, які збирають кошти

8
Безпілотники атакують центр Москви
23 год. тому

Влада Москви повідомила про три збиті безпілотники

Совєцький монумент "Родина-мать" після заміни герба СССР на Тризуб став називатися "Україна-мати"
2023.09.05 11:41

Президент Литви: "Корупція в Україні гальмує постачання зброї"

Папа Франциск
2023.09.05 12:41

Богослов: Україна є маргінальною для Папи Франциска

Підтримка України, асоціативне фото
8
2023.09.05 10:04

"Карітас": з початком війни в Україні з'явилися "незрозумілі" організації, які збирають кошти

8
Найпотужніший автотрансформатор у країнах Балтії. Ілюстративно
2023.09.05 17:50

Ще один автотрансформатор Litgrid прибув до України

Олексій Резніков
5
2023.09.05 17:42

Український експерт про зміну міністра оборони України: "Резніков прийняв політичну відповідальність за корупційні скандали"

5
Журналісти. Ілюстративно
2023.09.05 17:22

Литва представила свій перший план захисту журналістів

Вікторія Чміліте-Нільсен
2023.09.05 13:23

Спікерка Сейму під час візиту до Ватикану донесе погляд Литви на війну в Україні

Безпілотники атакують центр Москви
2023.09.05 09:35

Влада Москви повідомила про три збиті безпілотники

Арунас Дулькіс
2023.09.05 15:07

Міністр охорони здоров'я Литви цього тижня перебуває в Україні

Група "Вагнер"
2023.09.06 09:19

Великобританія заборонить російську групу "Вагнер" як терористичну організацію