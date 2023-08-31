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Новини2023.08.31 17:23

Росія заявляє про загибель двох українських диверсантів під час вторгнення у Брянську область

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BNS 2023.08.31 17:23
Безпілотник. Ілюстративно
Безпілотник. Ілюстративно / via REUTERS-Scanpix nuotr.

Російський чиновник заявив у четвер, що двоє українських диверсантів були вбиті і п'ятеро заарештовані під час вторгнення у Брянську область.

Російські регіони, що межують з Україною, регулярно повідомляють про обстріли і напади, в тому числі іноді про транскордонні вторгнення. У всьому цьому вони звинувачують Україну.

Україна не прокоментувала останню заяву.

Олександр Богомаз, губернатор Брянської області, заявив, що в середу група українських спецпризначенців намагалася здійснити низку "терористичних актів на об'єктах військової та енергетичної інфраструктури".

"В ході оперативно-бойових заходів у Навлінському районі ліквідовано двох бойовиків, затримано п'ятьох і поранено трьох", - повідомив він у своєму дописі в соціальній мережі.

Навлинський район розташований приблизно за 40 км від українського кордону.

Богомаз повідомив, що група використовувала автоматичні гвинтівки американського виробництва, боєприпаси, що відповідають стандартам НАТО, і гранати для здійснення нападу, і поділився зображенням, на якому, як видається, видно захоплену зброю.

Пізніше він написав, що в четвер над регіоном було збито три безпілотники і що жертв немає.

У своїй заяві Федеральна служба безпеки Росії (ФСБ) підтвердила, що перехопила транскордонне вторгнення в середу, і вказала, що має намір відкрити кримінальну справу.

Москва неодноразово заявляла, що українські сили використовували зброю, надану Заходом, для нанесення ударів і час від часу вторгалися на російську територію. Київ це заперечує.

У червні сусідня Бєлгородська область зазнала найбільшого вторгнення з початку вторгнення в Україну. Москва заявила, що загинули десятки проукраїнських бійців.

Наступ включав використання безпілотників і артилерійські обстріли, що поставило під сумнів міцність російської прикордонної оборони.

Україна заперечила свою відповідальність і заявила, що відповідальність можуть нести російські партизанські угруповання, які виступають проти господаря Кремля Владіміра Путіна.

# Україна# Росія
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