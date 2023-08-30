З ініціативи керівництва «Харківської самооборони» у Посольстві України у Литві нагородили литовських волонтерів та громадських діячів пам’ятними нагрудними знаками – «Волонтер України» за вагомий внесок у боротьбі з російською військовою агресією, зміцнення технічних та мобільних потужностей ЗСУ, а також значну гуманітарну та інформаційну допомогу Україні.

Нагородження відбулося 29 серпня, у День пам’яті захисників України.

У Посольстві України у Литві нагородили литовських волонтерів та громадських діячів / фото: Посольство України у Литві

Волонтери Литовської Спілки Стрільців та Благодійного фонду Євгена Коновальця в Литві разом із співробітниками Посольства вшанували пам'ять всіх полеглих Героїв, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.

У Посольстві України у Литві нагородили литовських волонтерів та громадських діячів / фото: Посольство України у Литві

"Щиро дякуємо вам, дорогі литовці - Відас Урбонавічюс, Юрате Повілайтіене, Ремігіюс Чібірас, Альвідас Маяускас, Донатас Бобеліс, Юліус Петрашюнас, Ріта Мілюте, Ренальдас Габартас, Ліна Пекорелла, Едвінас Субачюс! Ви є прикладом лідерства, історичної солідарності та справжньої дружби. Разом до перемоги!", - написало Посольство України на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук.