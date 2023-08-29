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Новини2023.08.29 11:11

Міносвіти України відреагувало на антиукраїнські і антилитовські висловлювання свого експерта Андрія Василенка

LRT.lt
LRT.lt 2023.08.29 11:11
Андрій Василенко
Андрій Василенко / Facebook / Andrii Vasylenko

Міністерство освіти і науки України порушило дисциплінарне провадження щодо державного службовця Андрія Василенка, який знецінював незалежність України та хвалив радянську окупацію Литви. Про це йдеться в повідомленні пресслужби МОН.

Василенко 24-го серпня написав у Facebook російською мовою, що у 1991 році український народ нібито нічого не розумів і підтримав Акт проголошення незалежності лише завдяки «пропаганді, якою переконали мешканців УРСР, що варто тільки усунути Союз, так одразу все добре стане».

Він назвав незалежність України «кидаловом» і розкритикував листівки, які агітували голосувати за незалежність 1 грудня 1991 року.

Також, на думку експерта МОН, «ще одним показовим прикладом того, що тоді народи "не знали, що творили"», є країни Балтії — Литва, Латвія та Естонія. Він заявив, що «радянська окупація — це найкраще, що могло статися з Литвою», виходячи із «зовнішнього вигляду Вільнюса» тоді й тепер.

Уривок допису експерта українського Міністерства освіти і науки російською мовою в соцмережі Фейсбук щодо країн Балтії
Уривок допису експерта українського Міністерства освіти і науки російською мовою в соцмережі Фейсбук щодо країн Балтії / скріншот

Щодо Василенка, який працював державним експертом в експертній групі з питань цифрової трансформації освіти і науки, розпочали дисциплінарне провадження.

За його результатами міністерство обіцяє ухвалити «відповідні рішення».

Андрій Василенко
Уривок допису експерта українського Міністерства освіти і науки російською мовою в соцмережі Фейсбук щодо країн Балтії
# Країни Балтії# Україна
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