Литовців запрошують пожертвувати шкільне приладдя для України в рамках акції Карітасу

У рамках триденної акції, яку Карітас Литви розпочав у понеділок у понад 30 містах Литви, людей запрошують пожертвувати гроші та речі, зокрема шкільне приладдя, для України.

Організація заявила, що її шоста кампанія зі збору коштів у Литві просить жертвувати не лише засоби гігієни для дорослих і дітей, побутову хімію і продукти харчування, що не псуються, але й шкільне приладдя, таке як рюкзаки, пенали, зошити, матеріали для письма, малювання і розмальовки.

Вона також сподівається зібрати щонайменше 100 000 євро, щоб допомогти українцям відновити або відремонтувати їхні пошкоджені війною домівки.

За даними Міністерства освіти і науки України, близько 180 українських шкіл були повністю зруйновані, а понад 1300 навчальних закладів були пошкоджені російськими військовими.

Український уряд виділив 1,5 мільярда гривень (близько 36,7 мільйона євро) на створення бомбосховищ до початку нового навчального року.

За даними Карітасу, 75 відсотків українських шкіл вже мають бомбосховища, але це не означає, що більшість учнів зможуть повернутися до своїх класів.

Пріоритетом є відновлення очного навчання там, де це можливо з міркувань безпеки, але в регіонах, розташованих поблизу зон конфлікту, воно буде проводитися дистанційно.

Карітас очікує, що шкільне приладдя, зібране з понеділка по середу, не тільки стане в нагоді для навчання, але й допоможе дітям перечекати сирени повітряної тривоги в укриттях.

Вперше литовська організація використає гроші, зібрані під час акції, для допомоги у відновленні зруйнованих під час обстрілів будинків, особливо будинків літніх людей і сімей.

За словами Дейманте Букейкайте, голови литовського Карітасу, деякі люди потребують цегли і цементу, інші - вікон або дверей, а треті - матеріалів, щоб "заткнути" дірки, зроблені ракетами.