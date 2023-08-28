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Новини2023.08.28 15:34

Білотайте: "Найближчим часом буде запропоновано закрити ще два КПП із Білоруссю"

B LRT.lt
BNS, LRT.lt 2023.08.28 15:34
Кордон
Кордон / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Міністр внутрішніх справ Агне Білотайте повідомила в понеділок, що Литва планує закрити ще два контрольно-пропускні пункти (КПП) на кордоні з Білоруссю.

"Міністерство внутрішніх справ запропонує закрити ще два пункти. Це пункти пропуску "Лаворішкес" і "Райгардас", - сказала міністр у понеділок журналістам у Варшаві.

Білотайте перебуває у Варшаві для обговорення зі своїми балтійськими та польськими колегами питань охорони кордонів із Білоруссю

"Що стосується пропозицій, коли вони з'являться, то наразі таку пропозицію представлено. Її потрібно обговорити, мають бути дотримані всі процедури, і, мабуть, після обговорення та ухвалення рішення це має бути зроблено найближчим часом", - сказала Білотайте.

За словами міністра, рішення про закриття ще двох пунктів пропуску було ухвалено для того, щоб перенаправити потужності та знизити масштаби контрабанди через кордон.

"Перший аспект цього пов'язаний із потребою в співробітниках. Річ у тім, що сьогодні, в нинішній ситуації на нашому кордоні нам потрібно якомога більше співробітників на "зеленому" кордоні (...). І другий аспект - це проблема контрабанди", - сказав політик.

Раніше цього місяця, після того як Литва закрила КПП "Шумскас" і "Тверячюс" на кордоні з Білоруссю, міністр заявив, що країни Балтії та Польща ведуть переговори про "регіональне рішення" для повного закриття кордону із сусідньою авторитарною країною.

З весни минулого року Білорусь надає безвізовий режим громадянам Литви, Латвії та Польщі. За даними Мінська, за цей час було зафіксовано понад 400 тис. виїздів із Білорусі громадян Литви.

Литовські офіційні особи попереджають, що білоруські служби намагаються завербувати деяких з тих, хто виїжджає, використовуючи шантаж і психологічний тиск.

Заклопотаність ситуацією з безпекою в регіоні останнім часом посилилася у зв'язку з появою в Білорусі найманої групи "Вагнер".

# Білорусь# Країни Балтії
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