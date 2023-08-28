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Новини2023.08.28 12:42

Росія заявила про знищення безпілотників і крилатої ракети в окупованому Криму

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BNS 2023.08.28 12:42
Окупований Крим
Окупований Крим / AFP-Scanpix nuotr.

Російська протиповітряна оборона знищила два безпілотники і крилату ракету на окупованому Кримському півострові, заявили в понеділок російські офіційні особи.

Вони звинувачують Україну в цих запусках. Київ не прокоментував ці заяви.

Міністерство оборони Росії стверджує, що в понеділок близько 10 ранку по російській військовій базі була випущена ракета. Міністерство оборони Росії заявило, що два українські безпілотники були збиті о 10:30 понеділка, але не уточнило, де саме вони були збиті.

Пізніше міністерство оголосило, що протиповітряна оборона знищила крилату ракету біля кримського узбережжя над Чорним морем.

Раніше в понеділок російські офіційні особи заявили, що ППО знищила безпілотник, який наближався до Москви, і ще два безпілотники в регіоні поблизу українського кордону.

У Люберецькому районі, на південний схід від столиці, засоби протиповітряної оборони знищили безпілотник, що летів у бік Москви, написав у Telegram мер міста Сергій Собянін. Мер не уточнив, хто саме запустив безпілотник. За його словами, жертв і руйнувань немає.

Міністерство оборони Росії також заявило, що в районі Люберець близько 16:00 був збитий безпілотник протиповітряної оборони. Міністерство оборони знищило безпілотник о 4.30 ранку (за литовським часом) і звинуватило Київ у спробі здійснити напад.

Ще два безпілотники були знищені засобами протиповітряної оборони в Брянській області поблизу українського кордону, повідомило Міністерство оборони Росії в Telegram.

Воно не уточнило, чи були жертви або нанесені ушкодженння.

За його словами, за останні дні Україна здійснила серію ударів з безпілотників по російській столиці та інших регіонах, після того, як на початку літа Київ пообіцяв повернути війну в Росію.

Крим, анексований Росією в 2014 році, був мішенню Києва протягом всієї війни, але в останні тижні атаки стали більш інтенсивними і частими.

У липні українські безпілотники в Криму розбомбили склад боєприпасів і пошкодили міст, що має стратегічне і символічне значення, який з'єднує Росію з півостровом.

У четвер було оголошено, що українські розвідувальні підрозділи висадилися в окупованому Росією Криму в рамках спецоперації.

Київ неодноразово заявляв, що планує повернути Крим.

# Україна# Росія
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