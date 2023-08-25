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Росія заявляє, що запобігла українській атаці в Криму із застосуванням 42 безпілотників

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BNS 2023.08.25 07:44
Безпілотник. Ілюстративно
Безпілотник. Ілюстративно / A. Čemerkos/KAM nuotr.

Москва заявила в п'ятницю, що її сили ППО запобігли спробі України атакувати анексований Росією Крим вночі за допомогою 42 безпілотників і ракетного удару на південний захід від Москви.

"Дев'ять безпілотників було знищено (...) над територією Республіки Крим. 33 БПЛА були придушені засобами радіоелектронної боротьби і впали, не долетівши до цілі", - написало міністерство оборони Росії в Telegram.

У відомстві не уточнили, чи є якісь пошкодження або жертви.

Крим, анексований Росією в 2014 році, був мішенню Києва протягом всієї війни, але в останні тижні атаки почастішали і стали більш інтенсивними.

Україна неодноразово заявляла, що планує повернути півострів.

У четвер Україна оголосила, що її сили підняли національний прапор у Криму під час спецоперації з нагоди Дня Незалежності.

У середу Київ повідомив про знищення потужної російської зенітної системи С-400, втрата якої, за словами українців, завдала серйозного удару по протиповітряній обороні противника.

Москва також звинувачує Україну в атаці на побудований Росією Кримський міст, що з'єднує півострів з Росією. Міст був закритий через кілька інцидентів, включаючи потужний вибух у жовтні минулого року.

У п'ятницю російська влада також оголосила, що протиповітряна оборона запобігла українській ракетній атаці в Калузькій області на південний захід від Москви.

Ракета, відправлена Києвом, була виявлена і знищена системами протиповітряної оборони над територією Калузької області, заявили в міністерстві оборони РФ.

Калузька область межує з Московською областю, яка, за словами російської влади, останнім часом майже щодня стає об'єктом атак безпілотників.

Повітряний простір над московськими аеропортами Внуково і Домодєдово закрито, повідомило в п'ятницю агентство ТАСС з посиланням на авіаційну владу.

# Росія# Україна
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