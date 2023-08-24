Naujienų srautas

На Алеї сміливості біля Верховної Ради України з'явилося ім'я президента Литви Гітанаса Науседи
Новини 6 хв. тому

На Алеї сміливості біля Верховної Ради України з'явилося ім'я президента Литви Гітанаса Науседи

Володимир Зеленський
Новини 58 хв. тому

"Ми не маємо до цього стосунку": Зеленський про катастрофу літака засновника ПВК "Вагнер"

Відкриття виставки "Україна: переломний момент" у травні 2022 р. у Вільнюсі
Новини 4 год. тому

"Цього неможливо забути": у Вісагінасі відкриється виставка, присвячена війні в Україні

Військові радіолокаційні об'єкти на мисі Тарханкут
Новини 4 год. тому

Українська розвідка провела операцію в окупованому Криму

Прапори Литви і України
Новини 4 год. тому

Литва направляє Україні пакет військової допомоги на 41 млн євро

Президент України Володимир Зеленський іпрезидентка Данії Метте Фредеріксен у винищувачі F16
Новини 4 год. тому

Норвегія вирішила передати Україні винищувачі F16, - ЗМІ

Лаурінас Кащюнас
Новини 6 год. тому

Проблеми "Вагнера" після катастрофи відвернуть увагу групи від Литви, - Лаурінас Кащюнас

Для деокупації Криму є багато різних варіантів, але «без військових, бойових дій це неможливо», каже Буданов
Новини 8 год. тому

«Маємо здатність вразити будь-яку частину Криму», – Буданов

Український прапор в окопі
Новини 9 год. тому

ЗСУ повідомили про звільнення села Работине в Запорізькій області

Олекандр Лукашенко
Новини 9 год. тому

Політолог: Смерть Пригожина стане серйозним випробуванням для Лукашенка

Президент Литви вручив державні нагороди Командувачу Збройних сил України та міністрам
Новини 10 год. тому

Президент Литви вручив державні нагороди Командувачу Збройних сил України та міністрам

Український прапор. Асоціативне фото
Новини 10 год. тому

Інгріда Шимоніте і Вікторія Чміліте-Нільсен привітали Україну з Днем Незалежності

Євгеній Пригожин
Новини 10 год. тому

Росавіація повідомляє про смерть Євгенія Пригожина, який був на борту літака, що розбився

Українці в Литві
Новини 1 д. тому

Виставки, "божевільні барабанщики", і 300 літрів борщу: Як у Литві планують відзначити День Незалежності України

Вибухи в окупованому Криму
Новини 1 д. тому

В окупованому Криму знищено російський ракетний комплекс С-400, - воєнна розвідка України

Українське зерно
Новини 1 д. тому

Україна: 270 тисяч тонн зерна знищено Росією за місяць

Новини2023.08.24 18:43

На Алеї сміливості біля Верховної Ради України з'явилося ім'я президента Литви Гітанаса Науседи

LRT.lt
LRT.lt 2023.08.24 18:43
На Алеї сміливості біля Верховної Ради України з'явилося ім'я президента Литви Гітанаса Науседи
На Алеї сміливості біля Верховної Ради України з'явилося ім'я президента Литви Гітанаса Науседи / фото: голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук

На Площі Конституції біля Верховної Ради України зʼявляються імена лідерів світу та союзників України, які з першого дня повномасштабної війни стояли та стоять пліч-о-пліч з Україною. Сьогодні, у 32-гу річницю відновлення української Незалежності Алея доповнилася ще одним іменем — Гітанаса Науседи, Президента Литовської Республіки. 

Про це на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук повідомив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

На Алеї сміливості біля Верховної Ради України з'явилося ім'я президента Литви Гітанаса Науседи
На Алеї сміливості біля Верховної Ради України з'явилося ім'я президента Литви Гітанаса Науседи / фото: голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук

"Я вдячний Гітанасу Наусєді за особисте лідерство та розуміння потреби раз і назавжди, спільними зусиллями покласти край російській тиранії", - написав Руслан Стефанчук.

На Алеї сміливості біля Верховної Ради України з'явилося ім'я президента Литви Гітанаса Науседи
На Алеї сміливості біля Верховної Ради України з'явилося ім'я президента Литви Гітанаса Науседи / фото: голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук

"Литва й литовці ніколи не сумнівались і не вагались у підтримці України на шляху до Перемоги. І Україна завжди це памʼятатиме й цінуватиме!", - додав голова Верховної Ради України.

На Алеї сміливості біля Верховної Ради України з'явилося ім'я президента Литви Гітанаса Науседи
На Алеї сміливості біля Верховної Ради України з'явилося ім'я президента Литви Гітанаса Науседи
На Алеї сміливості біля Верховної Ради України з'явилося ім'я президента Литви Гітанаса Науседи
# Україна# Країни Балтії
LRT has been certified according to the Journalism Trust Initiative Programme

НАЙНОВІШІ, НАЙБІЛЬШ ВІДВІДУВАНІ

Володимир Зеленський
58 хв. тому

"Ми не маємо до цього стосунку": Зеленський про катастрофу літака засновника ПВК "Вагнер"

Відкриття виставки "Україна: переломний момент" у травні 2022 р. у Вільнюсі
8
4 год. тому

"Цього неможливо забути": у Вісагінасі відкриється виставка, присвячена війні в Україні

8
Військові радіолокаційні об'єкти на мисі Тарханкут
4 год. тому

Українська розвідка провела операцію в окупованому Криму

Прапори Литви і України
4 год. тому

Литва направляє Україні пакет військової допомоги на 41 млн євро

Президент України Володимир Зеленський іпрезидентка Данії Метте Фредеріксен у винищувачі F16
4 год. тому

Норвегія вирішила передати Україні винищувачі F16, - ЗМІ

Лаурінас Кащюнас
6 год. тому

Проблеми "Вагнера" після катастрофи відвернуть увагу групи від Литви, - Лаурінас Кащюнас

Для деокупації Криму є багато різних варіантів, але «без військових, бойових дій це неможливо», каже Буданов
8 год. тому

«Маємо здатність вразити будь-яку частину Криму», – Буданов

Український прапор в окопі
9 год. тому

ЗСУ повідомили про звільнення села Работине в Запорізькій області

Олекандр Лукашенко
9 год. тому

Політолог: Смерть Пригожина стане серйозним випробуванням для Лукашенка

Президент Литви вручив державні нагороди Командувачу Збройних сил України та міністрам
10 год. тому

Президент Литви вручив державні нагороди Командувачу Збройних сил України та міністрам

Відкриття виставки "Україна: переломний момент" у травні 2022 р. у Вільнюсі
8
2023.08.24 14:25

"Цього неможливо забути": у Вісагінасі відкриється виставка, присвячена війні в Україні

8
Олекандр Лукашенко
2023.08.24 09:13

Політолог: Смерть Пригожина стане серйозним випробуванням для Лукашенка

Президент Литви вручив державні нагороди Командувачу Збройних сил України та міністрам
2023.08.24 08:39

Президент Литви вручив державні нагороди Командувачу Збройних сил України та міністрам

Євгеній Пригожин
2023.08.24 07:52

Росавіація повідомляє про смерть Євгенія Пригожина, який був на борту літака, що розбився

Український прапор. Асоціативне фото
2023.08.24 08:13

Інгріда Шимоніте і Вікторія Чміліте-Нільсен привітали Україну з Днем Незалежності

Військові радіолокаційні об'єкти на мисі Тарханкут
2023.08.24 14:14

Українська розвідка провела операцію в окупованому Криму

Прапори Литви і України
2023.08.24 14:06

Литва направляє Україні пакет військової допомоги на 41 млн євро

Український прапор в окопі
2023.08.24 09:44

ЗСУ повідомили про звільнення села Работине в Запорізькій області

Для деокупації Криму є багато різних варіантів, але «без військових, бойових дій це неможливо», каже Буданов
2023.08.24 10:26

«Маємо здатність вразити будь-яку частину Криму», – Буданов

Лаурінас Кащюнас
2023.08.24 12:35

Проблеми "Вагнера" після катастрофи відвернуть увагу групи від Литви, - Лаурінас Кащюнас