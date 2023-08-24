На Площі Конституції біля Верховної Ради України зʼявляються імена лідерів світу та союзників України, які з першого дня повномасштабної війни стояли та стоять пліч-о-пліч з Україною. Сьогодні, у 32-гу річницю відновлення української Незалежності Алея доповнилася ще одним іменем — Гітанаса Науседи, Президента Литовської Республіки.

Про це на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук повідомив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

На Алеї сміливості біля Верховної Ради України з'явилося ім'я президента Литви Гітанаса Науседи / фото: голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук

"Я вдячний Гітанасу Наусєді за особисте лідерство та розуміння потреби раз і назавжди, спільними зусиллями покласти край російській тиранії", - написав Руслан Стефанчук.

На Алеї сміливості біля Верховної Ради України з'явилося ім'я президента Литви Гітанаса Науседи / фото: голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук

"Литва й литовці ніколи не сумнівались і не вагались у підтримці України на шляху до Перемоги. І Україна завжди це памʼятатиме й цінуватиме!", - додав голова Верховної Ради України.