Росавіація повідомляє про смерть Євгенія Пригожина, який був на борту літака, що розбився

У Бологівському районі Тверської області ввечері в середу розбився літак, на борту якого, як стверджує Росавіація, був глава ПВК "Вагнер" Євген Пригожин.

У МНС стверджують, що на борту було десять осіб, усі вони загинули. Росавіація повідомила, що ім'я Пригожина було в списку пасажирів.

Відомство згодом опублікувало список із семи пасажирів і трьох членів екіпажу. Крім Пригожина, у ньому також Дмитро Уткін (позивний "Вагнер") - один із командирів ПВК. У списку також Сергій Пропустін, Євген Маркарян, Олександр Тотьмін, Валерій Чекалов, Микола Матусеєв і три члени екіпажу. Валерій Чекалов, судячи з усього, один із керівників структур Пригожина, ЗМІ стверджували, що він відомий як "Ровер". Маркарян, Тотмін і Пропустін, як звернула увагу "База", перебувають у базі даних українського проєкту "Миротворець" як особи, пов'язані з ПВК "Вагнер".

За словами джерела "Медузи", пов'язаного з адміністрацією Підмосков'я, у середу Пригожин прилетів з Африки до Москви, де провів зустрічі, пов'язані з постачанням харчування в навчальні заклади, після чого полетів додому в Санкт-Петербург. Пов'язаний із "ПВК Вагнер" телеграм-канал Grey Zone оголосив його загиблим, додавши: "Але навіть у Пеклі він буде найкращим", усередині пригожинських структур теж стали повідомляти про смерть "шефа". На будівлі "ПВК Вагнер" у Петербурзі загорівся хрест.

На місці аварії, як повідомляється, знайдено 10 тіл. Вони, як повідомляється, сильно обгоріли, упізнання поки що не було. "Интерфакс" заявив про завершення пошуково-рятувальної операції.

Джерела політичного оглядача "Медузи" в навколокремлівських колах сказали, що не здивовані загибеллю Пригожина, президент США теж не здивований (на запитання, чи стоїть за цим Путін, Байден відповів, що мало за чим у Росії не стоїть Путін). Щодо причин катастрофи літака є дві версії: його збили ракетою або на борту стався вибух.