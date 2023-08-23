В окупованому Криму знищено російський ракетний комплекс С-400, - воєнна розвідка України

На окупованому Росією Кримському півострові знищено російський ракетний комплекс С-400, повідомила в середу українська військова розвідка.

Вибух біля села Оленівка на мисі Тарханкут у Криму знищив російський зенітно-ракетний комплекс С-400 дальнього і середнього радіусу дії, йдеться у повідомленні.

Вибух повністю знищив саму установку, встановлені в ній ракети і особовий склад, зазначили у відомстві.

"Враховуючи обмежену кількість таких систем у РФ, це серйозний удар по системі ППО окупантів, який матиме серйозний вплив на подальший розвиток подій в окупованому Криму", - заявили у розвідці.

Раніше радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, якого цитує українське інформаційне агентство "УНІАН", заявив, що в Криму був пошкоджений російський протикорабельний ракетний комплекс "Бастіон".

Українські ЗМІ поширили фотографії, на яких видно величезну хмару диму.

Москва ніяк не прокоментувала цей інцидент.

Крим, анексований Росією в 2014 році, був мішенню Києва протягом всієї війни, але в останні тижні атаки посилилися і почастішали.

У липні українські безпілотники в Криму розбомбили склад боєприпасів і пошкодили міст стратегічного і символічного значення, що з'єднує Росію з півостровом.

Київ неодноразово заявляв, що планує повернути Крим.