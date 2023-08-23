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Новини2023.08.23 15:43

Російський гелікоптер Мі-8 з екіпажем здався у полон, приземлившись на аеродром Полтави

LRT.lt
LRT.lt 2023.08.23 15:43
Мі-8. Ілюстративно
Мі-8. Ілюстративно / з відкритих джерел

Російський бойовий гелікоптер Мі-8 з усім екіпажем перелетів на територію України та здався у полон Сил оборони. Російські пропагандисти кажуть про навігаційні помилки, але це є брехнею.

Про це повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Ця історія обіцяє стати легендарною. Російський бойовий гелікоптер Мі-8 разом з усім екіпажем перелетів до України та здався ЗСУ. Про це повідомив російський пропагандистський канал. Росіяни повідомляють, що причина перельоту - навігаційні помилки, але без сумнівів, це чергова російська брехня. Адже якщо гелікоптер перелетів на аеродром Полтави, як повідомив російський блогер, то він знаходиться приблизно в 300 км від лінії фронту, і приземлитись там росіяни могли тільки усвідомлено, в результаті добре підготовленого перельоту", - йдеться в повідомленні.

Версія російського пропагандистського медія щодо втрати бойового гелікоптера Мі-8
Версія російського пропагандистського медія щодо втрати бойового гелікоптера Мі-8 / скріншот

За словами Бутусова, гелікоптер летить на низькій висоті, малій швидкості, тому екіпаж добре бачить усі наземні орієнтири.

"Помилитись на 300 км просто неможливо, це велика витрата пального. Ніяких випадковостей бути не може. Якщо усе було так як написали росіяни, то не виключено, що має місце перша в історії усвідомлена здача у полон російського бойового гелікоптера! Це просто сенсація, яка деморалізує путінську еліту військової авіації. Чекаємо деталей від українських офіційних джерел, але ця тема обіцяє бути в усіх світових медіа. Невже екіпаж гелікоптера вирішив доєднатись до лав Легіону Свобода Росії та Російського добровольчого корпусу? Було б цікаво почути заяву російських пілотів", - підсумував журналіст.

Пізніше стали відомими деталі спецоперації Головного управління розвідки:

  • Борт здійснював рейс між двома авібазами і перевозив деталі до винищувачів Су-27, Су-30 см;
  • пілота виманили в Україну, його сім'ю заздалегідь вивезли в Україну;
  • двоє членів екіпажу було ліквідовано;
  • Мі-8 залишився в Україні, деталі до винищувачів теж.
Мі-8. Ілюстративно
Версія російського пропагандистського медія щодо втрати бойового гелікоптера Мі-8
# Україна
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