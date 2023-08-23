Naujienų srautas

Війна в Україні
Новини 22 хв. тому

Радник Байдена: Україна методично звільняє свої території

Балтійський шлях
Новини 1 год. тому

Початок свободи. Ювілей Балтійського шляху

Голова державної мовної інспекції Аудрюс Валотка
Новини 18 год. тому

Керівник литовської мовної інспекції отримав догану за суперечливі заяви

Ольга Карач
Новини 19 год. тому

Ольга Карач відкидає будь-які звинувачення з боку Департаменту держбезбеки: "Відправте мене у Білорусь і подивіться, що буде"

Даля Грибаускайте
Новини 21 год. тому

У Литві збирають підписи з проханням до експрезидентки Далі Грибаускайте брати участь у виборах

Стратегічний бомбардувальник ТУ-22М3 горить на аеродромі РФ у Сольцях
Новини 22 год. тому

П'ять літаків за три дні знищила українська розвідка на російських аеродромах Шайківка та Сольці

Віргініюс Сінкявічус
Новини 1 д. тому

Праворадикали можуть вплинути на майбутнє ЄС і на підтримку України, - єврокомісар Віргініюс Сінкявічюс

На місці події у Красногорську
Новини 1 д. тому

В Росії заявляють про збиття двох дронів під Москвою

Білорусь, Мінськ
Новини 1 д. тому

"Автобуси повністю заповнені". Мешканці Литви ігнорують попередження і продовжують їздити в білоруські санаторії

Українське зерно
Новини 1 д. тому

Комітети Сейму: "Зелений коридор" та субсидії ЄС для українського зерна

Ольга Карач
Новини 1 д. тому

Білоруська активістка Ольга Карач співпрацювала з російською розвідкою, - Департамент держбезпеки Литви

В ефірі Литовського телебачення відбудеться прем'єра документального фільму "Radarom! Сила єдності" 
Новини 1 д. тому

У День Незалежності України в ефірі LRT відбудеться прем'єра документального фільму "RADAROM! Сила єдності"

Російська пропаганда
Новини 1 д. тому

Жителі прикордоння в Литві ловлять радіостанцію "Спутнік" і білоруське ТБ: Як протистояти пропаганді?

Берлінський мур у листопаді 1989 року
Новини 1 д. тому

Розділена Німеччина вступила до НАТО, чому Україна не може?

Війна в Україні. Ілюстративно
Новини 1 д. тому

Україна заявила, що відвоювала три квадратних кілометри території навколо Бахмута

Зарядка електромобіля
Новини 2 д. тому

У Вільнюсі планують встановити 538 зарядних станцій для електромобілів

Новини2023.08.23 08:39

Початок свободи. Ювілей Балтійського шляху

LRT.lt
LRT.lt 2023.08.23 08:39
Балтійський шлях
Балтійський шлях / Fot. Romualdas Požerskis

Сьогодні (23 серпня) відзначається Європейський день пам'яті жертв сталінізму та нацизму. Міжнародний статус річниці підписання пакту Молотова-Ріббентропа встановив Європейський парламент. У Литві святкування також пов'язані з річницею Балтійського шляху.

У 1989 році від підніжжя Вільнюської вежі Гедиміна простягнувся живий ланцюг з людей. Його довжина становила понад 600 кілометрів. Він з'єднав Литву, Латвію та Естонію.

Організаторами Балтійського шляху називають балтійські визвольні рухи - литовський "Саюдіс" і Народний фронт Латвії та Естонії.

Балтійський шлях
Балтійський шлях / Fot. R. Požerskis

У заході взяли участь 2 мільйони людей. Приводом для організації "Балтійського шляху" стала 50-та річниця підписання пакту Молотова-Ріббентропа. Кульмінацією "Балтійського шляху" стало те, що за чверть години до 19:00 демонстранти підняли руки.

Для литовського суспільства "Балтійський шлях" став символом засудження пакту Молотова-Ріббентропа та радянської політики. Для країн Балтії він був вираженням протистояння окупації їхніх рідних країн і частиною процесу відновлення незалежності.

Балтійський шлях
Балтійський шлях / Fot. R. Požerskis

- Європейський парламент пропонує оголосити 23 серпня Європейським днем пам'яті жертв сталінізму і нацизму, щоб вшанувати пам'ять жертв масових депортацій і знищень. Це, водночас, спосіб міцніше вкорінити демократію, мир і стабільність на нашому континенті, йдеться в документі Європарламенту, опублікованому у вересні 2008 року. Ініціатива була схвалена резолюцією у квітні 2009 року. "Про європейську свідомість і тоталітаризм".

У 2009 році "Балтійський шлях" був включений до списку ЮНЕСКО "Пам'ять світу". Гонконгські опозиційні активісти посилалися на цю акцію як на натхнення для протестів проти гноблення Китаю.

Балтійський шлях
Балтійський шлях
Балтійський шлях
# Країни Балтії
LRT has been certified according to the Journalism Trust Initiative Programme

НАЙНОВІШІ, НАЙБІЛЬШ ВІДВІДУВАНІ

Війна в Україні
22 хв. тому

Радник Байдена: Україна методично звільняє свої території

Голова державної мовної інспекції Аудрюс Валотка
18 год. тому

Керівник литовської мовної інспекції отримав догану за суперечливі заяви

Ольга Карач
19 год. тому

Ольга Карач відкидає будь-які звинувачення з боку Департаменту держбезбеки: "Відправте мене у Білорусь і подивіться, що буде"

Даля Грибаускайте
21 год. тому

У Литві збирають підписи з проханням до експрезидентки Далі Грибаускайте брати участь у виборах

Стратегічний бомбардувальник ТУ-22М3 горить на аеродромі РФ у Сольцях
22 год. тому

П'ять літаків за три дні знищила українська розвідка на російських аеродромах Шайківка та Сольці

Віргініюс Сінкявічус
1 д. тому

Праворадикали можуть вплинути на майбутнє ЄС і на підтримку України, - єврокомісар Віргініюс Сінкявічюс

На місці події у Красногорську
1 д. тому

В Росії заявляють про збиття двох дронів під Москвою

Білорусь, Мінськ
5
1 д. тому

"Автобуси повністю заповнені". Мешканці Литви ігнорують попередження і продовжують їздити в білоруські санаторії

5
Українське зерно
1 д. тому

Комітети Сейму: "Зелений коридор" та субсидії ЄС для українського зерна

Ольга Карач
1 д. тому

Білоруська активістка Ольга Карач співпрацювала з російською розвідкою, - Департамент держбезпеки Литви

Даля Грибаускайте
2023.08.22 12:26

У Литві збирають підписи з проханням до експрезидентки Далі Грибаускайте брати участь у виборах

Стратегічний бомбардувальник ТУ-22М3 горить на аеродромі РФ у Сольцях
2023.08.22 10:47

П'ять літаків за три дні знищила українська розвідка на російських аеродромах Шайківка та Сольці

Голова державної мовної інспекції Аудрюс Валотка
2023.08.22 15:38

Керівник литовської мовної інспекції отримав догану за суперечливі заяви

Ольга Карач
2023.08.22 14:05

Ольга Карач відкидає будь-які звинувачення з боку Департаменту держбезбеки: "Відправте мене у Білорусь і подивіться, що буде"

Війна в Україні
2023.08.23 09:24

Радник Байдена: Україна методично звільняє свої території