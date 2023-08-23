Початок свободи. Ювілей Балтійського шляху

Сьогодні (23 серпня) відзначається Європейський день пам'яті жертв сталінізму та нацизму. Міжнародний статус річниці підписання пакту Молотова-Ріббентропа встановив Європейський парламент. У Литві святкування також пов'язані з річницею Балтійського шляху.

У 1989 році від підніжжя Вільнюської вежі Гедиміна простягнувся живий ланцюг з людей. Його довжина становила понад 600 кілометрів. Він з'єднав Литву, Латвію та Естонію.

Організаторами Балтійського шляху називають балтійські визвольні рухи - литовський "Саюдіс" і Народний фронт Латвії та Естонії.

Балтійський шлях / Fot. R. Požerskis

У заході взяли участь 2 мільйони людей. Приводом для організації "Балтійського шляху" стала 50-та річниця підписання пакту Молотова-Ріббентропа. Кульмінацією "Балтійського шляху" стало те, що за чверть години до 19:00 демонстранти підняли руки.

Для литовського суспільства "Балтійський шлях" став символом засудження пакту Молотова-Ріббентропа та радянської політики. Для країн Балтії він був вираженням протистояння окупації їхніх рідних країн і частиною процесу відновлення незалежності.

Балтійський шлях / Fot. R. Požerskis

- Європейський парламент пропонує оголосити 23 серпня Європейським днем пам'яті жертв сталінізму і нацизму, щоб вшанувати пам'ять жертв масових депортацій і знищень. Це, водночас, спосіб міцніше вкорінити демократію, мир і стабільність на нашому континенті, йдеться в документі Європарламенту, опублікованому у вересні 2008 року. Ініціатива була схвалена резолюцією у квітні 2009 року. "Про європейську свідомість і тоталітаризм".

У 2009 році "Балтійський шлях" був включений до списку ЮНЕСКО "Пам'ять світу". Гонконгські опозиційні активісти посилалися на цю акцію як на натхнення для протестів проти гноблення Китаю.