Керівник литовської мовної інспекції отримав догану за суперечливі заяви

Комісія, створена міністром культури, розглянула нещодавні публічні заяви Аудрюса Валотки, який очолює Державну мовну інспекцію Литви, і вирішила винести йому догану у зв'язку з суперечливими висловлюваннями.

Міністр культури Сімонас Кайріс заявив під час прес-конференції у вівторок, що він обговорив ситуацію з Валоткою і визнав, що, на його думку, оцінки Валотки іноді виходили за межі компетенції очолюваної ним служби, що "не сприяло підвищенню довіри" до нього.

У середині липня міністр створив комісію для оцінки заяв, зроблених Валоткою під час радіодискусії на LRT про польські написи у Вільнюському районі, під час якої він сказав, що не має значення, що деякі жителі Вільнюського району хочуть, щоб написи були їхньою рідною - польською - мовою.

"Ну і що з того, що вони хочуть. Росіяни, скажімо, хочуть російські написи на Донбасі, вони, напевно, не хочуть українські. Це зона окупації, де відбулася жорстока полонізація литовців, тому позначити всю територію польськими написами, я думаю, що це призведе до шаленого опору", - сказав тоді Валотка.

Такі заяви викликали обурення мера Вільнюського району Роберта Духневича і посла Польщі в Литві Костянтина Радзівілла, які звернулися до міністра культури з проханням дати оцінку заявам керівника Державної мовної інспекції Литви.

Посол, зокрема, засудив "безвідповідальну заяву" Валотки про польську меншину в Литві.

Раніше Державна мовна інспекція наказала владі Вільнюського району зняти двомовні литовсько-польські вивіски в селах Бєлієшкє і Азулауке, але вони відмовилися це зробити і звернулися до Комісії з адміністративних спорів, яка визнала наказ Державної мовної інспекції незаконним і необґрунтованим.