Naujienų srautas

Голова державної мовної інспекції Аудрюс Валотка
Новини 55 хв. тому

Керівник литовської мовної інспекції отримав догану за суперечливі заяви

Ольга Карач
Новини 2 год. тому

Ольга Карач відкидає будь-які звинувачення з боку Департаменту держбезбеки: "Відправте мене у Білорусь і подивіться, що буде"

Даля Грибаускайте
Новини 4 год. тому

У Литві збирають підписи з проханням до експрезидентки Далі Грибаускайте брати участь у виборах

Стратегічний бомбардувальник ТУ-22М3 горить на аеродромі РФ у Сольцях
Новини 5 год. тому

П'ять літаків за три дні знищила українська розвідка на російських аеродромах Шайківка та Сольці

Віргініюс Сінкявічус
Новини 7 год. тому

Праворадикали можуть вплинути на майбутнє ЄС і на підтримку України, - єврокомісар Віргініюс Сінкявічюс

На місці події у Красногорську
Новини 7 год. тому

В Росії заявляють про збиття двох дронів під Москвою

Білорусь, Мінськ
Новини 21 год. тому

"Автобуси повністю заповнені". Мешканці Литви ігнорують попередження і продовжують їздити в білоруські санаторії

Українське зерно
Новини 23 год. тому

Комітети Сейму: "Зелений коридор" та субсидії ЄС для українського зерна

Ольга Карач
Новини 1 д. тому

Білоруська активістка Ольга Карач співпрацювала з російською розвідкою, - Департамент держбезпеки Литви

В ефірі Литовського телебачення відбудеться прем'єра документального фільму "Radarom! Сила єдності" 
Новини 1 д. тому

У День Незалежності України в ефірі LRT відбудеться прем'єра документального фільму "RADAROM! Сила єдності"

Російська пропаганда
Новини 1 д. тому

Жителі прикордоння в Литві ловлять радіостанцію "Спутнік" і білоруське ТБ: Як протистояти пропаганді?

Берлінський мур у листопаді 1989 року
Новини 1 д. тому

Розділена Німеччина вступила до НАТО, чому Україна не може?

Війна в Україні. Ілюстративно
Новини 1 д. тому

Україна заявила, що відвоювала три квадратних кілометри території навколо Бахмута

Зарядка електромобіля
Новини 1 д. тому

У Вільнюсі планують встановити 538 зарядних станцій для електромобілів

Оператори дронів. Ілюстративно
Новини 1 д. тому

Росія заявляє, що запобігла атаці українського безпілотника під Москвою

Гітанас Науседа
Новини 1 д. тому

Президент Гітанас Науседа та комісар ЄС Віргінюс Сінкявічюс обговорять підтримку України та санкції проти Росії

Новини2023.08.22 15:38

Керівник литовської мовної інспекції отримав догану за суперечливі заяви

B
BNS 2023.08.22 15:38
Голова державної мовної інспекції Аудрюс Валотка
Голова державної мовної інспекції Аудрюс Валотка / D. Umbraso/LRT nuotr.

Комісія, створена міністром культури, розглянула нещодавні публічні заяви Аудрюса Валотки, який очолює Державну мовну інспекцію Литви, і вирішила винести йому догану у зв'язку з суперечливими висловлюваннями.

Міністр культури Сімонас Кайріс заявив під час прес-конференції у вівторок, що він обговорив ситуацію з Валоткою і визнав, що, на його думку, оцінки Валотки іноді виходили за межі компетенції очолюваної ним служби, що "не сприяло підвищенню довіри" до нього.

У середині липня міністр створив комісію для оцінки заяв, зроблених Валоткою під час радіодискусії на LRT про польські написи у Вільнюському районі, під час якої він сказав, що не має значення, що деякі жителі Вільнюського району хочуть, щоб написи були їхньою рідною - польською - мовою.

"Ну і що з того, що вони хочуть. Росіяни, скажімо, хочуть російські написи на Донбасі, вони, напевно, не хочуть українські. Це зона окупації, де відбулася жорстока полонізація литовців, тому позначити всю територію польськими написами, я думаю, що це призведе до шаленого опору", - сказав тоді Валотка.

Такі заяви викликали обурення мера Вільнюського району Роберта Духневича і посла Польщі в Литві Костянтина Радзівілла, які звернулися до міністра культури з проханням дати оцінку заявам керівника Державної мовної інспекції Литви.

Посол, зокрема, засудив "безвідповідальну заяву" Валотки про польську меншину в Литві.

Раніше Державна мовна інспекція наказала владі Вільнюського району зняти двомовні литовсько-польські вивіски в селах Бєлієшкє і Азулауке, але вони відмовилися це зробити і звернулися до Комісії з адміністративних спорів, яка визнала наказ Державної мовної інспекції незаконним і необґрунтованим.

# Країни Балтії
LRT has been certified according to the Journalism Trust Initiative Programme

НАЙНОВІШІ, НАЙБІЛЬШ ВІДВІДУВАНІ

Ольга Карач
2 год. тому

Ольга Карач відкидає будь-які звинувачення з боку Департаменту держбезбеки: "Відправте мене у Білорусь і подивіться, що буде"

Даля Грибаускайте
4 год. тому

У Литві збирають підписи з проханням до експрезидентки Далі Грибаускайте брати участь у виборах

Стратегічний бомбардувальник ТУ-22М3 горить на аеродромі РФ у Сольцях
5 год. тому

П'ять літаків за три дні знищила українська розвідка на російських аеродромах Шайківка та Сольці

Віргініюс Сінкявічус
7 год. тому

Праворадикали можуть вплинути на майбутнє ЄС і на підтримку України, - єврокомісар Віргініюс Сінкявічюс

На місці події у Красногорську
7 год. тому

В Росії заявляють про збиття двох дронів під Москвою

Білорусь, Мінськ
5
21 год. тому

"Автобуси повністю заповнені". Мешканці Литви ігнорують попередження і продовжують їздити в білоруські санаторії

5
Українське зерно
23 год. тому

Комітети Сейму: "Зелений коридор" та субсидії ЄС для українського зерна

Ольга Карач
1 д. тому

Білоруська активістка Ольга Карач співпрацювала з російською розвідкою, - Департамент держбезпеки Литви

В ефірі Литовського телебачення відбудеться прем'єра документального фільму "Radarom! Сила єдності" 
5
1 д. тому

У День Незалежності України в ефірі LRT відбудеться прем'єра документального фільму "RADAROM! Сила єдності"

5
Російська пропаганда
1 д. тому

Жителі прикордоння в Литві ловлять радіостанцію "Спутнік" і білоруське ТБ: Як протистояти пропаганді?

Білорусь, Мінськ
5
2023.08.21 18:36

"Автобуси повністю заповнені". Мешканці Литви ігнорують попередження і продовжують їздити в білоруські санаторії

5
Українське зерно
2023.08.21 16:58

Комітети Сейму: "Зелений коридор" та субсидії ЄС для українського зерна

Віргініюс Сінкявічус
2023.08.22 09:12

Праворадикали можуть вплинути на майбутнє ЄС і на підтримку України, - єврокомісар Віргініюс Сінкявічюс

Стратегічний бомбардувальник ТУ-22М3 горить на аеродромі РФ у Сольцях
2023.08.22 10:47

П'ять літаків за три дні знищила українська розвідка на російських аеродромах Шайківка та Сольці

Даля Грибаускайте
2023.08.22 12:26

У Литві збирають підписи з проханням до експрезидентки Далі Грибаускайте брати участь у виборах

На місці події у Красногорську
2023.08.22 08:45

В Росії заявляють про збиття двох дронів під Москвою

Ольга Карач
2023.08.22 14:05

Ольга Карач відкидає будь-які звинувачення з боку Департаменту держбезбеки: "Відправте мене у Білорусь і подивіться, що буде"