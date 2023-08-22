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Новини2023.08.22 12:26

У Литві збирають підписи з проханням до експрезидентки Далі Грибаускайте брати участь у виборах

НГ
Нова газета - Балтія 2023.08.22 12:26
Даля Грибаускайте
Даля Грибаускайте / A. Strumilos/BNS nuotr.

У Литві збирають підписи під петицією, в якій просять експрезидентку Далю Грибаускайте брати участь у виборах.

"Литва переживає важкий час, який вимагає концентрації, волі, суворості та рішучості. Такий час точно відповідає вашій здатності керувати країною. Ми не хочемо бездіяти. Нам потрібні дії та результати. Ви це робите найкраще. Ми звертаємося до вас і просимо вас повернутися в політику, піти на вибори і перемогти. Ми віримо у вас", - йдеться у петиції.

Автором звернення став блогер Річардас Савукінас. Петицію вже підписали понад 5 тисяч осіб.

Даля Грибаускайте обіймала посаду президента Литви два терміни. Вона виграла президентські вибори у 2009 і 2014 роках.

Президентські вибори в Литві відбудуться 2024 року.

Нова газета - Балтія

# Країни Балтії
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