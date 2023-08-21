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Ольга Карач
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Литва відмовила у наданні притулку білоруській активістці Ользі Карач

Новини2023.08.21 16:25

Білоруська активістка Ольга Карач співпрацювала з російською розвідкою, - Департамент держбезпеки Литви

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BNS 2023.08.21 16:25
Ольга Карач
Ольга Карач / Paulius Peleckis/BNS nuotr.

Ольга Карач, білоруська активістка, яка проживає в Литві, співпрацювала з російською розвідкою, заявляє Департамент державної безпеки (VSD).

На підставі наданої нею інформації керівнику Центру міжнародних громадських ініціатив "Наш дім" було відмовлено в наданні притулку в Литві. Оцінку проводив Департамент міграції в контексті прийняття рішення про надання притулку.

"За даними VSD, білоруська опозиційна активістка Карач, яка проживає в Литві, співпрацювала з російською розвідкою", - йдеться в документі, який є в розпорядженні інформаційної агенції BNS.

Сама Карач заперечила BNS, що співпрацювала з російськими та білоруськими спецслужбами.

"Я не співпрацювала з жодними спецслужбами, ні з російськими, ні з білоруськими", - заявила Карач у понеділок.

"Це вже не перший випадок, коли на адресу нашої організації лунають такі наклепницькі звинувачення. На жаль, ми змушені спростовувати такі абсурдні речі і захищатися в суді. Я рішуче налаштована йти до суду", - додала вона.

Старі зв'язки

Згідно з документом VSD, Карач відвідувала територію Росії в період з 2015 по 2019 рік, щоб зустрітися з представниками російської розвідки. За даними VSD, Карач також спілкувалася з ними опосередковано.

За даними департаменту, Карач передавав підготовлені департаментом документи особам, причетним до російської розвідки, і надавав інформацію про білоруський режим, опозицію та про їхню діяльність.

За даними литовської розвідки, пані Карач шукала підтримки російської влади для своєї політичної діяльності в Білорусі і обговорювала з представниками російської розвідки свої можливі політичні зобов'язання перед Росією.

"Представники російської розвідки дбали про імідж Карач в Литві і за кордоном, надавали поради і пропозиції щодо її громадської діяльності, попереджали і інструктували її про те, як мінімізувати ризики", - йдеться в документі.

У ньому зазначається, що Служба зовнішньої розвідки РФ зберігає зацікавленість у використанні Карач для цілей розвідки і впливу в Литві та за кордоном.

"Російська розвідувальна служба може використовувати свої контакти з пані Карач для діяльності, спрямованої проти Литви та її інтересів, і тому вона становить загрозу для безпеки литовської держави", - йдеться у висновку.

У ньому додається, що ці обставини підтверджуються секретною інформацією, якою володіє VSD.

"Звинувачення абсурдні"

Oльга Карач заявила BNS у понеділок, що литовська розвідка повинна перевіряти інформацію, коли висуває такі звинувачення.

"Я дуже вдячна Литві за те, що вона свого часу врятувала моїх дітей, тому що білоруське КДБ намагалося викрасти моїх дітей, щоб шантажувати мене, Литва врятувала мене і моїх дітей. Зараз я відчуваю образу і злість, (...) не можна беззастережно покладатися на звіти інших неурядових організацій, які вважають нас своїми конкурентами, потрібно все перевіряти", - сказала представниця "Нашого дому".

"Я розумію, що різним білоруським організаціям в Литві стає тісно і йде потворна боротьба за вплив і владу, але я можу однозначно сказати, що ніякої співпраці не було і бути не могло", - підкреслила вона.

Oльга Карач заявила, що востаннє відвідувала Росію у жовтні 2019 року для участі у конференції. У березні 2020 року вона втекла з Білорусі до Литви і відтоді не була ні в Росії, ні на батьківщині.

Білоруська активістка стверджує, що ніколи не зверталася за фінансовою підтримкою до Росії і ніколи не спілкувалася зі співробітниками російських спецслужб.

"Жодних зустрічей з представниками російської розвідки не було. Я їздила на різні конференції в Росію, але про жодні зустрічі зі співробітниками спецслужб мені не відомо. Звичайно, там були різні люди, але звідки я можу знати, що вони не співпрацюють з КДБ?...", - сказала Карач в інтерв'ю BNS.

"Якби мені під час зустрічі хтось показав посвідчення співробітника ФСБ, я б нецензурно висловилася на його адресу", - сказала вона.

За словами Карач, її тимчасовий дозвіл на проживання в Литві закінчується через два тижні. Вона не виключає, що його можуть не продовжити.

Минулого тижня Департамент міграції відмовив пані Карач у наданні притулку.

Голова "Нашого дому" має дозвіл на проживання в Литві з 2014 року і стверджує, що буде жити між Литвою і Білоруссю до весни 2020 року, а потім переїде до Вільнюса. Вона подала прохання про притулок у 2022 році.

Сама Карач заявила, що VSD вважає її загрозою національній безпеці через її минулі поїздки на конференції до Росії та інтерв'ю з російським політиком Володимиром Жириновським у 2021 році.

"Наш дім" заявляє, що надає гуманітарну, психологічну та іншу допомогу білорусам як на батьківщині, так і в Литві, а також здійснює моніторинг порушень прав людини.

У 2022 році Мінськ визнав організацію екстремістською, а в 2021 році білоруський КДБ додав її до "терористичного списку".

# Білорусь# Росія# Країни Балтії
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