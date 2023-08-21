Президент Гітанас Науседа та комісар ЄС Віргінюс Сінкявічюс обговорять підтримку України та санкції проти Росії

Президент Литви Гітанас Науседа обговорить підтримку України, санкції проти Росії та інші актуальні питання політики Європейського Союзу (ЄС) на зустрічі з комісаром Європейської комісії (ЄК) Віргініюсом Сінкявічюсом у понеділок.

Як повідомили BNS в Офісі президента, під час зустрічі також обговорюватимуться питання перегляду багаторічного бюджету ЄС, імплементації Плану економічного відновлення та стійкості, а також заходи з підвищення конкурентоспроможності ЄС.

Європейський комісар з питань довкілля, океанів та рибальства пан Сінкявічюс перебуває з офіційним візитом у Литві з неділі.

Віргінюс Сінкявічюс також зустрінеться з Президентом Сейму Вікторією Чміліте-Нільсен, представниками Литовської лазерної асоціації, членами Молодіжної європейської команди, представниками литовських органічних фермерських господарств і візьме участь у дискусійному фестивалі "Būtent".