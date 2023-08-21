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Новини2023.08.21 06:59

Президент Гітанас Науседа та комісар ЄС Віргінюс Сінкявічюс обговорять підтримку України та санкції проти Росії

B
BNS 2023.08.21 06:59
Гітанас Науседа
Гітанас Науседа / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

Президент Литви Гітанас Науседа обговорить підтримку України, санкції проти Росії та інші актуальні питання політики Європейського Союзу (ЄС) на зустрічі з комісаром Європейської комісії (ЄК) Віргініюсом Сінкявічюсом у понеділок.

Як повідомили BNS в Офісі президента, під час зустрічі також обговорюватимуться питання перегляду багаторічного бюджету ЄС, імплементації Плану економічного відновлення та стійкості, а також заходи з підвищення конкурентоспроможності ЄС.

Європейський комісар з питань довкілля, океанів та рибальства пан Сінкявічюс перебуває з офіційним візитом у Литві з неділі.

Віргінюс Сінкявічюс також зустрінеться з Президентом Сейму Вікторією Чміліте-Нільсен, представниками Литовської лазерної асоціації, членами Молодіжної європейської команди, представниками литовських органічних фермерських господарств і візьме участь у дискусійному фестивалі "Būtent".

# Україна
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