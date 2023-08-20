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Володимир Зеленський: "Готові обміняти Бєлгород на членство в НАТО"

РС
Радіо Свобода 2023.08.20 21:38
Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Нідерландів, 20 серпня 2023 року
Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Нідерландів, 20 серпня 2023 року / фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання щодо ймовірних територіальних поступок заради членства країни в НАТО, сказав, що на можливість вступити до Північноатлантичного альянсу Україна готова обміняти лише російське місто Бєлгород.

Відповідна заява прозвучала на спільній пресконференції Зеленського з прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен під час візиту на авіабазу Скрідструп.

За кілька годин до цього Зеленський відвідав Нідерланди, де, відповідаючи на запитання журналістів, відкинув можливість "обміну будь-чого" на українські території.

На початку тижня керівник офісу генерального секретаря НАТО Стіан Єнссен заявив, що для досягнення миру Україна могла б відмовитися від частини окупованих Росією територій, а натомість країна отримала б реальний шанс вступити до Північноатлантичного союзу.

Заява чиновника викликала в Україні суспільний резонанс. Пізніше, після критики з боку представників української влади, Єнссен назвав свої слова "помилкою", пояснивши, що їх було виголошено в контексті "широкої дискусії про можливі сценарії майбутнього".

Однак і без того низка західних політиків останнім часом висловлюються про нездатність України звільнити військовим шляхом окуповані території і про неминучість вступу в переговори з Кремлем. Київ негативно реагує на такі заяви.

Бєлгородська область Росії, що межує з Україною, і місто Бєлгород регулярно піддаються обстрілу з боку ЗСУ, а бійці так званого "Русского добровольческого корпуса" і легіону "Свобода России", що воюють на боці України, здійснили кілька рейдів у регіон, унаслідок яких було вбито російських прикордонників і захоплено військову техніку. Жителі Бєлгородської області неодноразово зверталися до президента Росії Володимира Путіна з проханням захистити їх і захистити від війни. Водночас влада регіону закликає місцевих жителів евакуюватися в безпечніші місця, а в самому Бєлгороді відкрито пункти тимчасового розміщення переселенців.

Україна не заявляла жодних територіальних претензій до Росії і наголошує, що її мета - відновлення своїх кордонів на момент розпаду Радянського союзу в 1991 році. Згідно з цими міжнародно визнаними кордонами, Крим і чотири області України, про анексію яких оголосила Росія - українські, а Білгородська область належить Росії.

Радіо Свобода

# BNS
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