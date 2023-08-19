Удар росіян по Чернігову з вбивством цивільних: Абсолютний терор варварів чи нехтування безпекою під час івенту-експозиції безпілотників?

Християнське свято Преображення стало чорною сторінкою в історії Чернігова. Зранку, 19 серпня російська ракета нанесла удар по центральній площі прикордонного українського міста, де розташований обласний академічний музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка. Саме в цьому приміщенні Обласна військова адміністрація узгодила проведення експозиції дронів, у якій взяли участь волонтерські організації, розробники, військові і журналісти місцевих ЗМІ.

В результаті ракетного удару загинуло 7 людей, в тому числі 6-річна дівчинка. 144 людини, в тому числі 15 дітей, отримали поранення різного ступеню тяжкості. Крім самої споруди академічного театру сильно постраждали прилеглі житлові будинки, магазини, кав'ярні, мовна школа, аптека, господарський суд, ресторація "Сенатор", прилегла школа і церква доби Київської Русі.

Місце проведення заходу "не для цивільних" у середмісті прикордонного обласного центру трималося до останнього моменту у таємниці. Проте у російських медіа з'явилися повідомлення зі скріншотом анонсу заходу.

Анонс експозиції дронів у Чернігові в російських медіа / скріншот РИА НОВОСТИ

Чи могла російська розвідка заволодіти інформацією про оренду приміщення театру і "накласти" її на якимось чином отриманий анонс заходу, лишається запитанням без відповіді. Принаймні, цю інформацію, а також кожного учасника закритого заходу перевірятимуть правоохоронні органи, контррозвідка і СБУ.

Відома українська волонтерка Марія Берлінська застерегла громадян від передчасних висновків і засудження організаторів івенту:

Характерно, що під час удару ракета розірвалася над дахом театру, а не в його приміщенні. Таким чином самому приміщенню театру і учасникам івенту, які встигли спуститися у сховище, було нанесено менше потенційної шкоди. Але були вбиті люди, які знаходилися на центральній площі і на прилеглій території. Про це свідчить розкадровка з камери, яка зафіксувала приліт ракети:

Приліт російської ракети у Чернігів. Розрив над приміщенням театру / скріншот

Приліт російської ракети у Чернігів. Розрив над приміщенням театру / скріншот

Приліт російської ракети у Чернігів. Розрив над приміщенням театру / скріншот

Вибухова хвиля розповсюдидася на значну територію, пошкодивши вікна і дахи будівель, а "вогняний хвіст" під час розриву, за яким можна визначити напрямок прильоту, пошкодив будівлю колишнього готелю "Десна":

Вогняний "хвіст" після розриву ракети над дахом чернігівського театру / скріншот

Вогняний "хвіст" після розриву ракети над дахом чернігівського театру / скріншот

Під час розриву постраждала донька відомого українського співака - соліста гурту KOZAK SYSTEM Івана Леньо:

"Подивіться це відео. В білих шортах і в майці моя донька Маланка, поруч з нею її подружка Таня. Саме за 10 секунд янгол встиг відвести дівчат від площі перед драм театром за ріг будинку. Це їх і врятувало. Але інших дітей не врятувало. Дехто з вас стверджує, що я зі сцени занадто драматизую про стан речей в Україні. Мовляв, занадто жорстко навалюю. Що ж, можливо після перегляду цього відео ви зрозумієте в якому пеклі ми живемо, і переконаєтесь, що я ще дуже делікатний з вами", - написав співак.

Він додав, що надтоважко пережив сьогоднішній день і висловив співчуття усім жертвам загиблих.

Соціальні мережі буквально вибухнули люттю як на адресу росіян, так і критикою вбік організаторів заходу.

Своє критичне ставлення до організації заходу висловив обраний міський голова Чернігова Владислав Атрошенко, якого центральна українська влада усунула з посади у судовому порядку:

"Абсурд із анонсами подібного заходу під час війни, глупість з вибором місця проведення і службова недбалість відповідальних за безпеку чиновників - призвели до великої трагедії, якої не повинно було статися", - зазначив він у своєму дописі у соцмережі Фейсбук.

Чи можна було запобігти трагедії, коли маєш справу з абсолютним злом? Чи можна було запобігти трагедії, якби експозиція дронів не засвітилася або була проведена не в центрі прикордонного міста?

Адже розташування Чернігова характерне тим, що після оголошення повітряної тривоги у випадку нанесення удару балістичною чи крилатою ракетою у містян є дуже мало часу, щоб добігти до бомбосховища.

Українська редакція LRT.lt звернулася за коментарями до воєнного експерта Михайла Жирохова і залученої до участі у заході волонтерки Ольги Палькової.

Михайло Жирохов / Фото из личного архива

Михайло Жирохов:

"Потрібно сказати, що Чернігів так як був, так і зостався на фронтирі, а постійні прикордонні війни продовжуються. До сьогоднішнього дня удари росіяни носили по районних центрах: по Семенівці, по інших населених пунктах, по Новгород-Сіверському району, по Корюківському району, але до Чернігова це все не долітало. Сьогодні удар був нанесений, і нанесений, очевидно, балістичними ракетами, на які є дуже невеликий час реагування. Тому від повітряної тривоги то удару є всього декілька хвилин. Це не були 20 хвилин або 10 хвилин. Це можна подивитись, коли там це формально все було, але по таких суб'єктивних враженнях це було ось-ось відразу".

Експерт зауважив, що "цивільне населення дуже розслабилося". Адже останній удар по Чернігову був нанесений 31 березня 2022 року.

"Після цього ударів по Чернігову не було. І всі повітряні тривоги приймалися як щось таке, що пройде. Летить МІГ-31, 30-35 хвилин, і всі вже знали, що більше ця тривога тривати не буде. Хоча певні дзвіночки були. Якщо пам'ятаєте, в липні був нанесений удар по Гончарівську, теж по центру населеного пункту. Тоді там будинок офіцерів, бібліотека постраждали. Ну це було, знаєте, так сприйнято, що це військовий об'єкт поряд. Не очікували, але всі знали, що там рано чи пізно може бути нанесений удар", - зазначив Михайло Жирохов.

Він додав, що по Чернігову таких ударів містяни давно не чекали. Всі повітряні тривоги вони розглядали, що "може прилетіти щось на кордоні".

Тут варто уточнити, що навіть мережі магазинів під час повітряних тривог припинили закриватися. Саме таке з часом склалося відношення у місті до повітряних тривог.

Російський удар по центру Чернігова / Фото: ДСНС

Експерт продовжує:

"Те, що спровокувало, - це, звісно, деякі події. Звинувачувати, наприклад, організаторів виставки з дронами я не буду. Але ми ж розуміємо, що таке шоу, як правило, воно не для цивільних. Воно закрите, але для військових. Тому одним із факторів, чому росіяни завдали удару, тому що вочевидь попередній удар в липні був по Гончарівському (військове містечко поблизу Чернігова, - ред.) за тих самих обставин. За неофіційною інформацією в будинку офіцерів повинен був відбутися захід з військовими. Тому росіяни цілили саме туди. Добре, що не попали, і цей захід був перенесений, але захід був в планах. Тобто так, щодо таких заходів, які організовує Обласна військова адміністрація, а у нас є і міська військова адміністрація, я думаю, що вони люди фахові. І вони повинні були як мінімум прорахувати можливість того, що росіяни будуть мати якусь певну розвідувальну інформацію", - додав Михайло Жирохов.

Поза сумнівом, перше враження було, що росіяни знов зайнялися чистим тероризмом. Тому що усі побачили, куди потрапила ця ракета. Але коли вже дізналися про цю експозицію безпілотників, то одразу у всіх починаються запитання, чи можна було цього уникнути. Якщо не проводити такі заходи в середмісті прикордонного міста, або хоча б не оголошувати про їхнє проведення? Адже місто прикордонне.

"Так, час реагування дуже малий, посилення немає. Прикрити Україна змогла Київ, Дніпро, можливо Львів. На такі невеличкі обласні центри просто немає ППО. Тому я не говорю, що не потрібно ходити по вулицях, але організація масових заходів під час бойових дій...", - зауважив Михайло Жирохов.

Він додав, що будь-яке масове таке зібрання зі зброєю, навколовоєнної тематики або військової тематики у воєнний час є небезпечним.

"Очевидно, що це організовували військові. Очевидно, що це піар. Хоча там були всі ЗМІ міста. І деякі журналісти навіть отримали там поранення осколками скла. Це була такий от захід, організований для місцевої влади, для військових і для ЗМІ", - зазначив експерт.

Російський удар по центру Чернігова / Фото: ДСНС

Оскільки Україна зараз перебуває на стадії концептуальних рішень по виробництву дронів тих чи інших, то чи треба це виводити в рамки якихось шоу? Чи не можна це вирішувати просто в якомусь робочому порядку на якихось процедурах без зайвої публічності?

"Такі презентації були. Вони організовувалися, я особисто був на цих презентаціях до початку великомасштабного вторгнення. Коли виробники представляли, я був разом з генералом Муженком, але все це було на полігоні. І я не розумію, чому це неможливо організувати в такому форматі. У нас же є полігони, є купа насправді таких локацій, де реально неможливо відстежити і нанести удар. Або, якщо удар і буде нанесений, його ущерб для цивільної інфраструктури буде мінімальний. Це так звучить, м'яко кажучи, цинічно, але приблизно так. Змінити систему показів потрібно. Військові повинні мати можливість відбору і якісних конструкцій, дешевших конструкцій. Але це система в такому вигляді як вона є, вона не працює", - резюмував Михайло Жирохов.

Тим часом волонтерка Ольга Палькова переконана, що такі експозиції-івенти варто робити за межами міста, якщо є така можливість. Але цього разу такої можливості у організаторів не було.

"Ми шукали місце зі сховищем, яке може прийняти всіх. Я допомагала шукати організаторам. Що б могло прийняти всіх учасників. Взагалі була ідея робити захід в підвалі, але такого місця в Чернігові не знайшли", - зауважує волонтерка.

За її словами, журналістів також запрошували на захід.

"Як їм повідомляли про місце, я не знаю, тому що це робили організатори", - каже Ольга Палькова.

Російський удар по центру Чернігова / Фото: ДСНС

На її думку такі заходи надзвичайно потрібні для об'єднання і технічного виховання молоді.

"Щоб ми брали кращі практики, щоб ми ці дрони виготовляли у кожній школі. Бо краще дронами платити за кілометри, ніж життями. Тому що банально нам треба виготовляти ці дрони якомога більше, і для цього ми маємо об'єднуватися. Ті, хто вже це робить. Ми маємо повідомляти один одному, щоб не було ситуації, що людина потребує дрона, а за стінкою дрон вже виробляють.

Для чого ці івенти відбувалися? Щоб ми обмінялися інформацією, щоб ми почули одне одного, побачили одне одного. Вважаю, що такі заходи потрібні. Так, їх варто проводити просто у бомбосховищі, але якщо є таке приміщення", - каже Ольга Палькова.

Російський удар по центру Чернігова / Фото: ДСНС

"Організатори і місцева влада зробила все можливе для того, щоб убезпечити захід. Місце було повідомлено за лічені години до старту події. Анонс був, щоб залучити місцевих виробників, але місце знали вже в останні години.

Як тільки почалась тривога, ми всіх заганяли в підвал. Всі, хто зайшов у підвал, цілі. Всі, хто був на сходах, легко поранені. Всі, хто вийшов на вулицю, я так розумію, багато загиблих. Ми зробили усе можливе", - переконана волонтерка.