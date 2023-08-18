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Новини2023.08.18 14:03

Литва відмовила у наданні притулку білоруській активістці Ользі Карач

B
BNS 2023.08.18 14:03
Ольга Карач
Ольга Карач / D. Umbraso/LRT nuotr.

Департамент міграції відмовив у наданні притулку Ользі Карач, білоруській активістці, яка вже дев'ять років живе в Литві і очолює міжнародний центр громадських ініціатив "Наш дім".

У п'ятницю жінка підтвердила BNS, що їй було відмовлено в притулку на підставі того, що вона становить загрозу національній безпеці.

"Я отримала рішення (про відмову в наданні притулку - BNS) сьогодні о 8 ранку", - сказала Карач.

Лідерка організації отримала дозвіл на проживання в Литві з 2014 року і сказала, що буде жити між Литвою і Білоруссю до весни 2020 року, а потім переїде до Вільнюса. Вона подала прохання про притулок у 2022 році.

Oльга Карач розповіла, що Департамент державної безпеки (VSD) назвав її минулі поїздки на конференції до Росії причиною загрози національній безпеці.

Голова "Нашого дому" стверджувала, що це були заходи, організовані Європейською комісією (ЄК) та іншими інституціями Європейського Союзу (ЄС) до того, як відносини міжнародної спільноти з Москвою були серйозно зіпсовані.

Oльга Карач також повідомила, що литовська розвідка також виявила інтерв'ю, яке вона провела з російським політиком Володимиром Жириновським.

Ця розмова, яка транслювалася в соціальних мережах, відбулася у 2021 році і стосувалася режиму авторитарного лідера Білорусі Олександра Лукашенка та російсько-білоруських відносин.

Білоруска заявила, що розмови про загрози безпеці Литви є "однозначною оманою".

Ольга Карач
Ольга Карач / Ю. Стацявічюс/LRT фот.

"Я ніколи не погрожувала Литві і не маю наміру робити це навіть зараз, незважаючи на те, що мені доводиться вислуховувати подібні звинувачення", - сказала Карач.

Вона заявила, що оскаржуватиме це рішення в суді, а в разі програшу в Литві - в Європейському суді з прав людини.

Жінка пояснила, що попросила притулку, тому що хотіла отримати додатковий захист.

"Я визнана білоруським КДБ терористкою (...) Мені потрібен додатковий захист, тому що з моєю посвідкою на проживання, якщо я поїду в будь-яку країну і Лукашенко звернеться до Інтерполу з приводу мене, мене там можуть просто затримати", - сказала голова "Нашого дому".

"Зрозуміло, що в якийсь момент мене відпустять, але їздити з такими затриманнями на кілька місяців просто небезпечно", - додала вона.

У Департаменті міграції відмовилися коментувати рішення щодо Карач.

"Департамент міграції не коментує конкретні справи про надання притулку, дані, рішення і ситуації окремих осіб", - заявив BNS прес-секретар відомства Рокас Пукінскас.

"Наш дім" заявляє, що надає гуманітарну, психологічну та іншу допомогу білорусам як на батьківщині, так і в Литві, а також здійснює моніторинг порушень прав людини.

Ольга Карач
Ольга Карач
# Білорусь# Країни Балтії
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