Спека може накривати Європу п'ять місяців на рік - кліматолог розповідає, що це означає для Литви

За прогнозами, найближчими днями спекотна погода затримається в Литві. Підраховано, що порівняно з другою половиною 20-го століття кількість спекотних днів у Литві, коли температура перевищує 30 градусів, збільшилася в 6 разів. Професор кафедри гідрології та кліматології Вільнюського університету Арунас Букантіс пояснює, які кліматичні явища очікують Литву в майбутньому.

Спекотна погода в Литві найближчими днями збережеться, повідомляє Литовська гідрометеорологічна служба. У четвер на заході Литви було трохи прохолодніше, але спека повернеться і в цей регіон.

"Це можна вважати справжньою хвилею спеки. Не виключено, що на нас очікують нові температурні рекорди", - йдеться в повідомленні служби у Facebook.

Нагадаємо, що спека вважається небезпечним метеорологічним явищем, коли максимальна температура повітря становить 30 градусів і вище протягом 1-2 днів. Якщо температура повітря вночі, навіть у найпрохолодніші години (зазвичай на сході сонця), не опускається нижче 20 градусів, то це називається тропічною ніччю.

Професор кафедри гідрології та кліматології Вільнюського університету Арунас Букантіс розповідає про хвилі спеки в Литві.

Спека у Вільнюсі / E.Blaževič / LRT nuotr.

"Ми не покинемо свою географічну широту, контрасти тут збережуться, будуть від'ємні температури, нехай і протягом коротшого періоду часу", - сказав професор у програмі Телебачення ЛРТ "Labas rytas, Lietuva".

За словами Букантіса, у майбутньому хвилі тепла перестануть бути рідкісним явищем, змінюється і період їхнього виникнення.

"У Європі хвилі спеки починаються наприкінці квітня і тривають до кінця вересня, тоді як раніше ми говорили, що це літнє явище. Тепер у нас є 5 місяців, коли можуть виникати періоди надзвичайно спекотної погоди", - каже кліматолог.

Тим часом у Литві найвища температура повітря у квітні фіксувалася на рівні 28 градусів, а в травні та на початку вересня - 30 градусів.

Хвилі спеки пов'язані з циркуляцією атмосфери. Спека зазвичай виникає під час вторгнення в атмосферу тропічних повітряних мас. Нині над Східною Європою проходить антициклон, західним краєм якого рухається гаряче повітря з Північної Африки та Аравійського півострова.

"Температура підвищується як у літні, так і в зимові місяці. За оцінками фахівців, спекотні дні з температурою в 30 градусів і вище в деяких районах Литви зараз у 3-6 разів бувають частіше, ніж у другій половині XX століття. І ця цифра зростатиме", - пояснює Букантіс.

Спека у Вільнюсі / E.Blaževič / LRT nuotr.

Як правило, хвиля спеки характеризується високою сонячною радіацією та антициклонами. "Це вихори, які зберігаються іноді навіть протягом кількох тижнів. <...> Тривалість таких хвиль може бути дуже великою, у Європі навіть була 40-денна хвиля спеки 2010 року", - каже вчений.

"Можливо, ми не перемістимося в тропічні широти, але те, що середня зимова температура вже наближається до 0 і кількість холодних днів зменшується, - це факт", - каже він.

Повітряні маси приходять до Литви з усіх чотирьох напрямків - з півночі, півдня, сходу і заходу, тому погодні контрасти збережуться. Взимку, як і раніше, будуть холоди, але вони будуть коротшими. Тому ми не зможемо вирощувати в Литві субтропічні рослини, підкреслює Букантіс.

Відповідаючи на запитання про те, як людство може зменшити кількість хвиль аномальної спеки, кліматолог сказав: "Це як локомотив поїзда - його не можна зупинити раптово. Можна спробувати трохи сповільнити його хід".

За його словами, природні явища спричинені впливом людини на хімічний склад атмосфери - збільшенням концентрації парникових газів.

"Якби ми могли хоча б уповільнити викид цих газів, якби концентрація не збільшувалася, то потепління клімату відбувалося б повільніше. Зараз людина робить усе навпаки - забруднює (навколишнє середовище - ред.) дедалі швидше", - розмірковує він.