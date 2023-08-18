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Новини2023.08.18 11:37

В Україні компанію AliExpress внесли в перелік спонсорів війни

DW
Deutsche Welle 2023.08.18 11:37
Alibaba Group володіє платформою AliExpress
Alibaba Group володіє платформою AliExpress / Фото: Fan Jiashan/Costfoto/picture alliance

Підставою для внесення в список "міжнародних спонсорів" стало те, що компанія Alibaba продовжує працювати в РФ.

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло у четвер, 17 серпня, до переліку "міжнародних спонсорів війни" китайську групу компаній Alibaba Group, яка зокрема володіє платформою онлайн-комерції AliExpress.

Як пояснили в агентстві, підставою для внесення стало те, що, ця група компаній з КНР не припиняє працювати в РФ. Alibaba володіє низкою компаній, а на території Росії найбільшого поширення набула платформа онлайн-комерції AliExpress, якою керує дочірня російська компанія з групи Alibaba "Алибаба.КОМ (РУ)".

"Станом на 2023 рік компанія продовжує ведення справ у Росії, надаючи міжнародний майданчик для продажів закордонних товарів. Прибуток ТОВ "Алибаба.КОМ (РУ)" за 2022 рік склав 16,3 мільярда рублів (близько 160 мільйонів доларів)", - зазначають у НАЗК.

Продаж української міді

Крім того, Alibaba надає свої платформи для продажу товарів з вивезеної з окупованих територій України міді, пояснюють в НАЗК. В агенстві посилаються на квітневу новину агенції Reuters, в якій повідомлялося, що китайська компанія Quzhou Nova закупала щонайменше 3220 тонн мідного сплаву на загальну суму 7,4 мільйона доларів у тимчасово окупованого Дебальцевського заводу металургійного машинобудування в період з 8 жовтня 2022 року по 24 березня 2023 року. З вивезеної з окупованих територій міді компанія виробляє товари, які продає на платформах Alibaba, вказує НАЗК.

Крім того, в агентстві вказали на цензурування українського контенту, пов’язаного з російською війною, на платформах Alibaba. "У березні 2022 року Alibaba заблокувала профіль українського стрімера, який мав на AliExpress понад 268 тисяч підписників, за допис про війну. Водночас, проросійські дописи на платформі не видаляються", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, зараз у списку міжнародних спонсорів війни перебувають 33 компанії. Найбільше - з Китаю. Зокрема, в переліку восьми китайських компаній є популярний в Україні виробник електронної техніки Xiaomi. Крім того, там є американський виробник споживчих товарів Procter & Gamble, французька мережа супермаркетів Auchan ("Ашан"), а також німецька мережа оптових супермаркетів METRO.

Втім, внесення до цього списку не передбачає жодних обмежень. Мета та завдання НАЗК - репутаційний тиск.

Deutsche Welle

# Україна# Росія
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