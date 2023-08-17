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Новини2023.08.17 16:23

Володимир Зеленський підписав указ про звільнення усіх обласних воєнкомів

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BNS 2023.08.17 16:23
Володимир Зеленський
Володимир Зеленський / AFP-Scanpix nuotr.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення всіх керівників обласних територіальних центрів комплектування. Указ був опублікований у четвер на сайті Офісу президента України.

Про такі плани було оголошено минулого тижня.

"Цю систему повинні очолити люди, які добре знають, що таке війна і чому цинізм і хабарництво у воєнний час є зрадою", - написав пан Зеленський у соціальній мережі Telegram минулої п'ятниці після спеціального засідання Ради національної безпеки і оборони України.

"Солдати, які були на фронті або які не можуть бути в окопах, бо втратили здоров'я, втратили кінцівки, але зберегли гідність і не мають цинізму - саме їм можна довірити цю систему комплектування", - сказав президент.

Українців призивають до штурмових батальйонів, щоб вони контратакували російські війська з метою повернення територій, контрольованих московською армією.

Цей крок відображає зусилля України, спрямовані на боротьбу з хабарництвом і корупцією, і є частиною широкого набору реформ, яких вимагають західні інституції, такі як Європейський Союз, до якого Україна сподівається приєднатися.

За словами пана Зеленського, проти посадових осіб призовних комісій порушено 112 кримінальних справ, а 33 особам надано статус підозрюваних.

# Україна
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