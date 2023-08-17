В результаті російського обстрілу Харківської області України загинула людина

В результаті обстрілу росіянами Харківської області в четвер загинув чоловік, повідомив голова Обласної військової адміністрації (ОВА).

"Близько 10 ранку окупанти обстріляли Заоскільське Куп'янського району. На жаль, загинула жінка 1962 року народження", - написав голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у соціальній мережі Telegram.

Ще одна жінка отримала поранення.

Пошкоджено приватне домоволодіння, в тому числі житловий будинок, а також виникла пожежа в господарській будівлі, написав Олег Синєгубов.