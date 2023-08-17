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Новини2023.08.17 11:52

В результаті російського обстрілу Харківської області України загинула людина

B LRT.lt
BNS, LRT.lt 2023.08.17 11:52
Ліквідація наслідків російських обстрілів. Працюють рятувальники ДСНС. Ілюстративно
Ліквідація наслідків російських обстрілів. Працюють рятувальники ДСНС. Ілюстративно / via REUTERS-Scanpix nuotr.

В результаті обстрілу росіянами Харківської області в четвер загинув чоловік, повідомив голова Обласної військової адміністрації (ОВА).

"Близько 10 ранку окупанти обстріляли Заоскільське Куп'янського району. На жаль, загинула жінка 1962 року народження", - написав голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у соціальній мережі Telegram.

Ще одна жінка отримала поранення.

Пошкоджено приватне домоволодіння, в тому числі житловий будинок, а також виникла пожежа в господарській будівлі, написав Олег Синєгубов.

# Україна
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