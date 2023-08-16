Департамент держбезпеки Литви не фіксує спроб вербування литовців до "Вагнера", але відстежує скоординовану інформаційну атаку

Після того, як латвійська влада попередила про спроби вербування солдатів "Вагнера", Департамент державної безпеки Литви (VSD) заявив, що подібних випадків у Литві не зафіксовано. Однак спостерігається скоординована інформаційна атака.

Як повідомлялося раніше, Служба державної безпеки Латвії (VDD) повідомила, що деякі латвійці отримували прямі і непрямі пропозиції вступити до російської приватної військової компанії "Вагнер".

Служба не деталізувала спроби вербування, але підтвердила, що наклейки з символікою "Вагнера" та інші пропагандистські матеріали, які були знайдені в польських містах, не були виявлені в країні, повідомляє LETA.

LRT.lt поцікавився у Департаменту держбезпеки Литви, чи були випадки вербування в Литві.

"У Литві не було зафіксовано подібних випадків, як у Польщі чи Латвії, де прямо чи опосередковано здійснювалися заклики приєднатися до "Вагнера", - йдеться у письмовому коментарі VSD.

Оприлюднені міністерством оборони Білорусі фотографії нібито показують навчання між солдатами та найманцями "Вагнера" / AP nuotr.

У повідомленні також зазначається, що поширювані у відкритих джерелах інформації чутки про нібито плани "Вагнера" напасти на сусідні з Білоруссю країни, а також фейкові фотографії з символікою "Вагнера" розглядаються VSD як скоординована інформаційна атака.

LRT.lt нагадує, що в соціальних мережах було опубліковано фейкове фото, на якому представники військової компанії Wagner нібито демонструють її символіку на литовському кордоні, на території нашої країни. Про це в середу також повідомила Державна прикордонна служба (VSAT).

"Явно фейкове фото, з використанням загальнодоступної фотографії прикордонної зони 2019 року. Давайте мислити критично", - йдеться у повідомленні VSAT.

У VSD повідомили LRT.lt, що інформаційна атака спрямована на посилення тиску на західні країни, щоб вони змінили свою позицію щодо Росії та Білорусі, обмеживши підтримку України та білоруських опозиційних сил.

У понеділок польська влада затримала 2 росіян за підозрою в поширенні пропагандистських матеріалів про Вагнера.

Минулого тижня польські ЗМІ повідомили про появу наклейок з логотипом "Вагнера" і написом англійською мовою "We are here - join us", а також QR-кодів, що посилаються на російський сайт про групу найманців.