З п'ятниці Литва закриє прикордонні КПП "Шумскас" і "Тверячюс"

Уряд Литви ухвалив рішення закрити з п'ятниці прикордонні пункти пропуску "Шумскас" і "Тверячюс" на кордоні з Білоруссю у зв'язку з можливими погрозами з боку найманців приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер".

Кабінет міністрів ухвалив це рішення в середу через геополітичну обстановку і з метою зниженням рівня загроз, що також дасть змогу перенаправити співробітників прикордонного контролю на інші пункти пропуску.

"Основна мета - тимчасово призупинити роботу цих двох пунктів пропуску з 18 серпня поточного року", - сказала віцеміністерка транспорту Агне Вайцюкявічюте, яка представила рішення.

Віце-міністр також зазначила, що тимчасове призупинення роботи пунктів пропуску "Шумскас" і "Тверячюс" істотно не змінить ситуацію з чергами транспортних засобів і вантажоперевезеннями".

Після закриття "Шумскаса" і "Тверячюса" залишаються відкритими чотири пункти перетину кордону з Білоруссю: "М'ядінінкай", "Лаворішкес", "Райгардас" і "Шальчінінкай".

У підготовленій Міністерством транспорту і комунікацій постанові йдеться про те, що рух буде переспрямовано на КПП "Мядинінкай", що перебуває в процесі реконструкції, який є найбільшим і технічно оснащеним КПП. За даними міністерства, цей КПП оснащений системою рентгенівського контролю, на відміну від пунктів пропуску "Тверячюс" і "Шумскас".

Рішення про закриття КПП ухвалили у зв'язку з можливими загрозами, пов'язаними з перекиданням до Білорусі частини найманців російської приватної військової компанії "Вагнер".

За даними Литви і Польщі, наразі в Білорусі перебуває приблизно 4 тис. найманців ПВК "Вагнер", частина з них - поблизу литовсько-польського кордону. Глава Служби охорони держкордону Литви стверджує, що кількість найманців може досягати 4,5 тисяч осіб.

Політики країни зазначали, що під час розгляду питання про закриття додаткових прикордонних пунктів буде проведено консультації з регіональними партнерами. Віце-міністр внутрішніх справ Арнолдас Абрамавічус заявив, що одночасне закриття всіх шести пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю створить великі організаційні проблеми.

З весни минулого року Білорусь ввела безвізовий режим для громадян Литви, Латвії та Польщі. За даними білоруської влади, цього року безвізовим режимом скористалися 170 тисяч литовців, а за даними білоруських прикордонників, із квітня минулого року - уже понад 400 тис. литовців. Кількість поїздок литовських громадян до сусідньої авторитарної країни сягнула 400 тисяч.

Литовські посадовці попереджають, що служби Білорусі намагаються завербувати частину виїжджаючих, використовуючи шантаж і психологічний тиск.