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Новини2023.08.14 11:22

У Польщі затримали двох росіян за звинуваченням у поширенні пропаганди про "Вагнер"

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BNS 2023.08.14 11:22
інструктори "Вагнера" у Білорусі
інструктори "Вагнера" у Білорусі / via REUTERS-Scanpix nuotr.

Польська влада затримала двох громадян Росії за розповсюдження пропагандистських матеріалів про російську приватну військову компанію "Вагнер" у Варшаві та Кракові, двох найбільших містах країни, повідомив у понеділок міністр внутрішніх справ.

"Обидва були звинувачені (...) у шпигунстві і затримані", - повідомив Маріуш Камінський у соціальній мережі "X". Однак він не надав подальших подробиць про затриманих чоловіків.

Нещодавно Польща попередила про можливі провокації з боку групи найманців, яка наразі базується в сусідній Білорусі, і заявила, що у відповідь збільшить кількість військових на кордоні до 10 000 осіб.

Минулого тижня польські ЗМІ повідомили про появу наклейок з логотипом "Вагнера" і написом англійською мовою "Ми тут - приєднуйтесь до нас", а також QR-кодів, що вказують на російський сайт про цю групу найманців.

Як повідомляє щоденне видання Gazeta Wyborcza, про наклейки до поліції повідомили мешканці Кракова та Варшави.

Міністерство внутрішніх справ не уточнило, чи затримали чоловіків саме за розповсюдження наліпок.

# Польща# Росія
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