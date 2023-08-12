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Російський військовий літак розбився в Калінінграді під час тренувального польоту, пілоти загинули

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BNS 2023.08.12 18:46
Бойові літаки. Ілюстративно
Бойові літаки. Ілюстративно / AFP-Scanpix nuotr.

Російський військовий літак розбився в Калінінградській області Росії в суботу під час тренувальної місії, в результаті чого загинули обидва пілоти, які перебували на борту.

"Су-30 впав у безлюдній місцевості. Політ виконувався без боєкомплекту. Екіпаж загинув", - повідомила місцева військова влада.

За словами чиновників, ймовірною причиною катастрофи стала технічна несправність.

Калінінград - російський ексклав на Балтійському морі, затиснутий між країнами-членами НАТО Польщею і Литвою.

Винищувачі Су-30 широко використовувалися під час російського наступу в Україні.

Російські військово-повітряні сили останнім часом зазнали низки аварій, які деякі спостерігачі пов'язують зі збільшенням кількості польотів під час бойових дій в Україні.

Минулого місяця два російські винищувачі розбилися під час тренувальних польотів, один у Тихому океані, а інший в Азовському морі.

# Країни Балтії# Росія
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