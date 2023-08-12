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Новини2023.08.12 15:05

Дві українські ракети були збиті над Кримським мостом, - призначений Москвою кримський чиновник

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BNS 2023.08.12 15:05
Кримський міст
Кримський міст / via REUTERS-Scanpix nuotr.

Російські сили протиповітряної оборони заявляють, що збили дві українські ракети над Керченським мостом, що з'єднує окупований Крим з материковою частиною Росії, заявив в суботу "офіційний представник" окупаційної влади. 

"Сили протиповітряної оборони збили дві ракети противника над Керченською протокою. Кримський міст не постраждав", - повідомив у соціальних мережах Сергій Аксьонов, призначений Москвою губернатор Криму.

Він закликав місцеве населення зберігати спокій.

На фотографіях, розміщених у соціальних мережах, видно дим, що здіймається біля мосту.

Міністерство оборони Росії заявило, що ракета С-200 була націлена на міст.

Міністерство заявило, що ракета була виявлена і перехоплена російською системою протиповітряної оборони, додавши, що жертв і руйнувань немає.

Тим часом українські телеграм-канали повідомили про нові вибухи в районі Кримського моста і про припинення руху по ньому:

Раніше в суботу Москва заявила, що її сили збили 20 українських безпілотників поблизу анексованого Кримського півострова.

Чотирнадцять з них були збиті системами протиповітряної оборони, а ще шість - засобами радіоелектронної боротьби, заявили в міністерстві оборони РФ.

Крим, анексований Росією в 2014 році, був мішенню Києва протягом всієї війни, але в останні тижні атаки посилилися і почастішали.

У липні українські безпілотники в Криму розбомбили склад боєприпасів і пошкодили міст, що має стратегічне і символічне значення, який з'єднує Росію з півостровом.

Київ неодноразово заявляв, що планує повернути Крим.

# Україна
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