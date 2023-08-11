На Прикарпатті росіяни цілили ракетами в пілотів, що готуються навчатися на F-16. Загинула 8-річна дитина

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LRT.lt
LRT.lt 2023.08.11 16:38
Росіяни обстріляли ракетами Івано-Франківську область
Росіяни обстріляли ракетами Івано-Франківську область / фото: kurs.if.ua

Російські війська 11 серпня спрямували чотири ракети «Кинджал» на Івано-Франківську область, щоб вдарити по українських пілотах, які навчатимуться на винищувачах F-16. Цілили по військовому аеродрому.

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, пише Бабель.

За його словами, таким чином окупанти хотіли позбавити Україну перспективи подальшого переозброєння на новітні західні зразки техніки.

«Успіху не приносять їм ці атаки, витрачено чотири ракети Х-47 «Кинджал», — сказав речник Повітряних сил ЗСУ.

Росія зранку 11 серпня атакувала Україну чотирма ракетами «Кинджал». Пуски були з повітряного простору Тульської та Липецької областей РФ. Ракети заходили в повітряний простір України з північного напрямку, прямуючи в район аеродрому в Коломиї Івано-Франківської області.

Росіяни обстріляли ракетами Івано-Франківську область
Росіяни обстріляли ракетами Івано-Франківську область / фото: kurs.if.ua

Повітряні сили збили одну ракету в межах Київської області. Решта ракет вдарили неподалік аеродрому, пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури. Ракета влучила по території приватного будинку в Коломийському районі, де проживала сім’я з трьома дітьми.

Внаслідок обстрілу загинув 8-річний хлопчик. Дані щодо інших постраждалих наразі уточнюються.

Вибуховою хвилею та уламками частково зруйновано господарську споруду.

Росіяни обстріляли ракетами Івано-Франківську область
Росіяни обстріляли ракетами Івано-Франківську область / фото: kurs.if.ua

На місці події працюють відповідні служби та слідчо-оперативна група.

Досудове розслідування здійснює Управління СБУ в Івано-Франківській області.

За процесуального керівництва Івано-Франківської прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Росіяни обстріляли ракетами Івано-Франківську область
Росіяни обстріляли ракетами Івано-Франківську область
Росіяни обстріляли ракетами Івано-Франківську область
# Україна# Росія
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