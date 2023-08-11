Всі керівники обласних військкоматів в Україні будуть звільнені, - президент Володимир Зеленський

Усі керівники обласних центрів призову та комплектування в Україні будуть звільнені, заявив у п'ятницю президент України Володимир Зеленський, посилаючись на звинувачення в корупції, які, за його словами, можуть бути прирівняні до державної зради.

"Наші рішення. Ми звільняємо всіх обласних "військових комісарів". Цю систему повинні очолити люди, які точно знають, що таке війна і чому цинізм і хабарництво у воєнний час - це зрада", - написав пан Зеленський у соціальній мережі Telegram після спеціального засідання Ради національної безпеки і оборони України.

"Солдати, які були на фронті або які не можуть бути в окопах, бо втратили здоров'я, втратили кінцівки, але зберегли гідність і не мають цинізму - саме їм можна довірити цю систему комплектування. Реалізація цього рішення - за Головнокомандувачем [Валерієм] Залужним", - сказав Президент.

Українців призивають до штурмових батальйонів для контрнаступу на російські війська з метою відвоювання територій, контрольованих московською армією.

Цей крок відображає зусилля України, спрямовані на боротьбу з хабарництвом і корупцією, і є частиною широкого набору реформ, яких вимагають західні інституції, такі як Європейський Союз, до якого Україна сподівається приєднатися.

За словами пана Зеленського, проти посадових осіб призовних комісій порушено 112 кримінальних справ, 33 особам надано статус підозрюваних.

"Правоохоронні органи виявили випадки корупції під час перевірок територіальних призовних дільниць", - йдеться в окремій заяві Офісу президента.

Ці випадки недоброчесності "загрожують національній безпеці України та підривають довіру до державних інституцій", йдеться в заяві.

Згідно з повідомленням, Рада Безпеки України рекомендувала Голові Збройних Сил Залужному, щоб військкомати очолювали військовослужбовці з бойовим досвідом і були перевірені українськими спецслужбами.