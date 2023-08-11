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Новини2023.08.11 09:15

LRT з литовсько-білоруського кордону: "На литовському боці я залишаю машину і їду велосипедом туди, де на мене чекає дружина в Білорусі"

EK LRT.lt
Ewelina Knutowicz, LRT.lt 2023.08.11 09:15
Кордон
Кордон / Fot. L. Balandis / BNS

Жителі Литви, які не відмовляються від поїздок до Білорусі, незважаючи на попередження влади, кажуть, що їдуть з різних причин - на роботу, відвідати родину або могили близьких. Вони визнають, що тимчасове закриття прикордонних переходів створить їм труднощі, але не шкодують про це.

Жителі Литви, які не відмовляються від поїздок до Білорусі, незважаючи на попередження влади, кажуть, що їдуть з різних причин - на роботу, відвідати родину або могили близьких. Вони визнають, що тимчасове закриття прикордонних переходів створить їм труднощі, але не шкодують про це.

LRT.lt нагадує, що Міністерство комунікацій пропонує тимчасово закрити прикордонні переходи Шумськ і Тверячюс з 15 серпня. У проєкті постанови міністерство вказує, що це пов'язано з "геополітичними обставинами і має на меті зменшити ризики". Прикордонний рух після закриття двох пунктів пропуску буде перенаправлений на пункт пропуску в Мядінінкай, який є найбільшим і обладнаний системою рентгенівського контролю.

Прикордонна служба, з іншого боку, повідомляє, що в першому півріччі цього року 230 000 жителів Литви їздили до Білорусі, це близько 52 000 на місяць. Голова Прикордонної служби Литви Рустам Любаєв додав, що "близько 60 відсотків усіх жителів нашої країни подорожують за безвізовим режимом з Білоруссю".

Ми перевірили, що турбує жителів Литви, які подорожують до Білорусі, незважаючи на інформацію про небезпечну ситуацію в країні.

Кордон Литви з Білоруссю
Кордон Литви з Білоруссю / Fot. D. Umbrasas/LRT

На трьох пунктах пропуску, які ми відвідали в середу в Шумську, Лаворішкес і Мядінінкай, був невеликий рух. У Шумську було лише дванадцять автомобілів, які очікували на оформлення, а в Лаворішкес - вісім.

Казімєж, якого ми зустріли на прикордонному переході в Шумську, стверджував, що їхав до дружини, яка є громадянкою Білорусі. Чоловік не приховував, що можливе закриття переходу спричинить йому труднощі.

Казімєж є громадянином Литви і їздить до Білорусі щотижня, тому за довжиною черги може визначити, скільки часу йому знадобиться на перетин кордону. Цього разу це займе у нього дві-три години.

Прикордонна зона
Прикордонна зона / Fot. J. Stacevičius/LRT

Чоловік часто залишає свій автомобіль на литовській стороні кордону, щоб звідти поїхати на велосипеді. Це популярний спосіб - велосипедисти можуть перетинати кордон без черг. Після в'їзду до Білорусі дружина забирає його з прикордонної зони або чоловік продовжує свою подорож потягом.

Респондент вважає, що єдиною складністю при перетині кордону є черги. - "У середу та четвер вранці він зазвичай вільний. Однак у п'ятницю ввечері, суботу та неділю завжди багатолюдно. Тим часом, зворотну подорож найкраще планувати на вечір суботи", - пояснює Казімєж.

Він додає, що митники не дуже прискіпливо перевіряють документи. - "Вони просто заповнюють бланки і цікавляться адресами конкретних місць. Насправді, білорусам, які хочуть в'їхати до Литви, важко. Мою дружину перевіряють набагато ретельніше, ніж мене", - запевняє Казімєж.

Кордон
Кордон / Fot. J. Stacevičius/LRT

На прикордонному переході в Лаворішкес я зустрічаю сім'ю, яка каже, що їде до Білорусі, бо їм потрібно розібратися з документами. - "Ми не можемо відмовитися від поїздки. Адже там теж є родинні могили. Тому намагаємося приїжджати хоча б раз на місяць. Востаннє я був у Білорусі лише місяць тому, повернувся 10 липня", - розповідає один із чоловіків у машині.

Йому вторить водій автомобіля, який каже, що часто їздить туди з дружиною. Однак він вважає, що дії литовської влади є ознакою безпорадності, оскільки вони не змінять ситуацію.

Інший член сім'ї розуміє, що обмеження пов'язані з напруженою політичною ситуацією - війною в Україні та присутністю бойовиків "групи Вагнера" в Білорусі. - "Я дуже стурбований ситуацією, що склалася. Мені не подобається, що бандитів і вбивць, які вийшли з в'язниць, призивають воювати з Україною, а тепер вони взагалі знаходяться поруч з нами. Раніше мене турбували повідомлення про те, що мігрантів виштовхують до кордонів нашої країни. Вся моя сім'я відчуває те ж саме", - пояснює жінка.

Прикордонний перехід у Мядінінкай. Ілюстративне фото
Прикордонний перехід у Мядінінкай. Ілюстративне фото / Fot. E. Blaževič/LRT

У середу вдень прикордонний перехід у Мядінінкай був практично порожній. У короткій черзі стояв лише один автомобіль з литовськими реєстраційними номерами. Його водій стверджує, що їде до Білорусі у справах.

"Я дуже погано сприйняв новину про можливе закриття кордонів. Мої друзі, які стурбовані, також згодні з цим. Мені доводиться їздити до Білорусі два-три рази на місяць. Звичайно, люди, яких це не торкнеться, не замислюються про те, що іншим буде складно. Мені здається, що влада перебільшує. Мені важко судити, наскільки запроваджені заходи можуть бути ефективними. З одного боку, можна заборонити такі поїздки, повністю закрити кордон, щоб ніхто не їздив туди-сюди, але чи є в цьому сенс?", - риторично запитав чоловік.

Кордон
Кордон Литви з Білоруссю
Прикордонна зона
Кордон
Прикордонний перехід у Мядінінкай. Ілюстративне фото
# Білорусь# Країни Балтії
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